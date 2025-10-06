Το Tales of Italy Roadshow της Lavazza ταξίδεψε στην Ελλάδα

Barista, ιδιοκτήτες καφέ, αλλά και coffee lovers που συμμετείχαν είχαν την μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουν το ταξίδι του καφέ από την φάρμα μέχρι το τελικό φλυτζάνι, μέσα από μια αναλυτική παρουσίαση που περιελάμβανε: βασικές διαφορές Arabica και Robusta ,επεξεργασία πράσινου καφέ, βαθμολόγηση και ταξινόμηση πράσινου καφε, ζωντανή επίδειξη καβουρδίσματος, γευσιγνωσία σπάνιων ποικιλιών και τέλος την τέχνη του blending και την παρουσίαση της νέας σειράς προϊόντων Tales of Italy, από την οποία αναδεικνύεται η διαρκής αναζήτηση της Lavazza για την τελειότητα στη γεύση και την ποιότητα.

Η κα Κλαίρη Χαρόγιαννη, Head of Marketing & Trade Marketing της Beverage World, δήλωσε: «Με το Tales of Italy Roadshow θελήσαμε να φέρουμε την αυθεντική εμπειρία του ιταλικού καφέ πιο κοντά στους συνεργάτες μας, προσφέροντάς τους γνώση, έμπνευση και ουσιαστική σύνδεση με ένα brand που ενώνει παράδοση και καινοτομία. Είμαστε υπερήφανοι που καταφέραμε να δημιουργήσουμε μια εμπειρία που άφησε αποτύπωμα σε κάθε στάση του ταξιδιού.»

Ο πρώτος κύκλος του Tales of Italy Roadshow ολοκληρώνεται και αφήνει πίσω του ενθουσιασμό, νέες ιδέες και ένα ισχυρότερο δίκτυο συνεργασιών, αποδεικνύοντας πως η Lavazza δεν προσφέρει απλώς καφέ, αλλά μια ολοκληρωμένη κουλτούρα. Ο δεύτερος κύκλος του Roadshow θα πραγματοποιηθεί μέσα στο 2026