Το Skip Wonder Wash χορηγός του 37ου Athens Fashion Week

Ειδικά σχεδιασμένο για τον σύντομο κύκλο πλύσης ακόμα και των 15 λεπτών, το Skip Wonder Wash αποδεικνύει ότι το «γρήγορο» μπορεί να είναι καινοτόμο και γεμάτο φρεσκάδα όπως η μόδα του αύριο.

Η καινοτομία συναντά τη μόδα! Το Skip Wonder Wash έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο 37ο Athens Fashion Week ως Χορηγός των New Designers Awards, στηρίζοντας τη νέα γενιά δημιουργών που φέρνουν φρεσκάδα στη fashion σκηνή.

Στο ειδικά διαμορφωμένο booth, οι επισκέπτες έζησαν μια ξεχωριστή εμπειρία με το Glambot, δημιουργώντας το δικό τους Runway Moment με το μήνυμα “Strike a pose. Feel the scent”. Το booth ξεχώρισε για τη μίνιμαλ αισθητική και το concept του launderette, εμπνευσμένο από τον σύντομο κύκλο πλύσης και τα αρώματα της σειράς.

Ως Χορηγός των New Designers Awards, το Skip βράβευσε τρεις νέους σχεδιαστές, απονέμοντας βραβεία αξίας 1.000€ στον καθένα στους Best New Designer, Best Trendsetter και Best Catwalk επιβραβεύοντας τη δημιουργικότητα και τη φαντασία της νέας γενιάς δημιουργών. Οι απονομές πραγματοποιήθηκαν παρουσία κοινού, media και εκπροσώπων της μόδας.

 

