Το Samsung Art Store* συνεργάζεται με το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Σαν Φρανσίσκο για να φέρει κορυφαία έργα μοντέρνας τέχνης σε σπίτια σε όλο τον κόσμο

Πρόκειται για το πρώτο μουσείο της Δυτικής Ακτής που εντάσσεται στο Samsung Art Store*, με μια αποκλειστική συλλογή που κάνει πρεμιέρα σε επιλεγμένες τηλεοράσεις Samsung και περιλαμβάνει έργα των Rivera, Matisse, Thiebaud, Pollock και Mondrian.

Η Samsung Electronics Co., Ltd. ανακοίνωσε μια νέα συνεργασία μεταξύ του Samsung Art Store* και του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης του Σαν Φρανσίσκο (San Francisco Museum of Modern Art – SFMOMA), για προσθήκη αριστουργημάτων της μοντέρνας τέχνης. Το SFMOMA είναι το πρώτο μουσείο της Δυτικής Ακτής που προστίθεται στο Samsung Art Store, διευρύνοντας σημαντικά τις συνεργασίες της πλατφόρμας με κορυφαίους πολιτιστικούς οργανισμούς παγκοσμίως.

Η νέα συλλογή, που είναι διαθέσιμη από τις 17 Μαρτίου, περιλαμβάνει 34 έργα από τη διεθνώς αναγνωρισμένη συλλογή του Μουσείου με εμβληματικά έργα ορισμένων από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες του 20ού αιώνα.

Για πρώτη φορά, οι χρήστες του Samsung Art Store μπορούν να προβάλλουν σε επιλεγμένες οθόνες Samsung αγαπημένα έργα, όπως το “The Flower Carrier” (1935) του Diego Rivera, το “Femme au chapeau” (1905) του Henri Matisse, το “Display Cakes” (1963) του Wayne Thiebaud, το “Guardians of the Secret” (1943) του Jackson Pollock και το “New York City 2” (1941) του Piet Mondrian μετατρέποντας κάθε χώρο σε μια ζωντανή, δυναμική «γκαλερί».

Η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική διεύρυνση της παρουσίας «μοντέρνων δασκάλων» στο Samsung Art Store*, καθώς εισάγει για πρώτη φορά στην πλατφόρμα, έργα των Robert Rauschenberg και Wayne Thiebaud.

«Η Samsung παραμένει προσηλωμένη στο να αξιοποιεί τις κορυφαίες λύσεις οπτικής απεικόνισης και τις στρατηγικές συνεργασίες της, ώστε να αναδεικνύει ακόμη περισσότερο την εμπειρία του Samsung Art Store σε σπίτια σε όλο τον κόσμο», σημείωσε η Heeyeong Ahn, Αντιπρόεδρος του Visual Display Business στη Samsung Electronics. «Με βάση αυτή τη δέσμευση, η συνεργασία μας με το SFMOMA αποτελεί μια συναρπαστική επέκταση στον χώρο των έργων των μεγάλων δημιουργών του 20ού αιώνα και ανυπομονούμε να εμπλουτίσουμε περαιτέρω τις επιλογές μας μέσα από νέες, δυνατές και υψηλού κύρους συνεργασίες».

«Αυτή η συνεργασία με το Samsung Art Store ανοίγει ένα νέο, συναρπαστικό κεφάλαιο στον τρόπο με τον οποίο υλοποιούμε την αποστολή μας: να φέρνουμε τους ανθρώπους πιο κοντά στη μοντέρνα και σύγχρονη τέχνη», δήλωσε ο Christopher Bedford, Helen and Charles Schwab Director του SFMOMA. «Καθιστώντας τη συλλογή μας διαθέσιμη μέσα από την καινοτόμο τεχνολογία, απευθυνόμαστε σε κοινά που ίσως να μη βρεθούν ποτέ στο Σαν Φρανσίσκο, δημιουργώντας παράλληλα νέες ευκαιρίες, ώστε η τέχνη να εμπλουτίζει την καθημερινότητα σε όλο τον κόσμο».

Η πιστοποίηση Pantone Validated ArtfulColor για τις The Frame και The Frame Pro συμβάλλει στη διατήρηση της αυθεντικότητας της αρχικής χρωματικής παλέτας. Η τεχνολογία Anti-Reflection με Matte Display και τα προσαρμόσιμα bezels παραπέμπουν στην αισθητική ενός κάδρου, ενώ η βάση Slim Fit Wall Mount συμβάλλει σε μια «καθαρή» εγκατάσταση, χωρίς εμφανή καλώδια, για την αίσθηση ενός αυθεντικού έργου τέχνης στον χώρο.

Η The Frame Pro προσθέτει αναβαθμισμένη οθόνη Neo QLED 4K για φωτεινά χρώματα και έντονη αντίθεση. Επιπλέον, το Wireless One Connect διευκολύνει την εγκατάσταση και προσφέρει μια minimal αισθητική. Μέσα από συνεργασίες με κορυφαίους πολιτιστικούς οργανισμούς όπως το SFMOMA, η Samsung συνεχίζει να εκδημοκρατίζει την πρόσβαση στην τέχνη, στηρίζοντας παράλληλα την αποστολή των μουσείων να μοιράζονται τις συλλογές τους με μεγαλύτερο κοινό.

Η συλλογή του SFMOMA εντάσσεται στη διαρκώς αναπτυσσόμενη βιβλιοθήκη του Samsung Art Store, που σήμερα περιλαμβάνει περισσότερες από 80 συνεργασίες, προσφέροντας στους συνδρομητές μια ολοένα διευρυνόμενη επιλογή έργων από διαφορετικά καλλιτεχνικά ρεύματα και περιόδους.

Η συλλογή είναι διαθέσιμη αποκλειστικά μέσω του Samsung Art Store στις Samsung Art TVs.