Το Samsung Art Store* αποκαλύπτει 20 έργα τέχνης από τη Συλλογή του Lee Kun-Hee

Πρόσβαση σε 20 αριστουργήματα που αντιπροσωπεύουν την κορεατική τέχνη για τους συνδρομητές του Art Store στις τηλεοράσεις Samsung The Frame, The Frame Pro και QLED παγκοσμίως

Η Samsung Electronics Co., Ltd. και το Εθνικό Μουσείο της Κορέας ανακοίνωσαν ότι 20 επιλεγμένα έργα από τη φημισμένη συλλογή τέχνης του εκλιπόντος Προέδρου της Samsung, Lee Kun-Hee θα είναι διαθέσιμα στους συνδρομητές του Samsung Art Store.

Η ψηφιακή έκδοση υψηλής ανάλυσης των επιλεγμένων έργων — αντιπροσωπευτικά αριστουργήματα της κορεατικής τέχνης — είναι διαθέσιμη για προβολή στην ειδική σελίδα του Εθνικού Μουσείου της Κορέας που υπάρχει στο Samsung Art Store. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, η Samsung και το Εθνικό Μουσείο της Κορέας στοχεύουν να αναδείξουν τον πλούτο και την αρτιότητα της παραδοσιακής κορεατικής τέχνης.

Ορισμένα από τα έργα που ξεχωρίζουν στο Samsung Art Store περιλαμβάνουν:

«Κάθαρση μετά τη Βροχή στο Όρος Inwang» (Εθνικός Θησαυρός Αρ. 216) – Ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα ζωγραφικής τοπίου «αληθινής όψης».

«Δέκα Σύμβολα Μακροζωίας» – Ένα έργο που συμβολίζει ευχές για υγεία και μακροζωία.

«Ήχος του Φθινοπώρου» – Ένα φθινοπωρινό έργο του Kim Hongdo, κορυφαίου ζωγράφου της Δυναστείας Joseon.

«Ήλιος, Σελήνη και Πέντε Κορυφές» – Ένα βασιλικό αυλικό έργο που συμβολίζει τη μοναρχία των Joseon.

Επιπλέον έργα που περιλαμβάνονται στη συλλογή είναι τα: «Δείπνο του Βασιλιά Yeongjo και Αξιωματούχων στην Αίθουσα Gyeonghyeondang», «Πεταλούδες», «Πέντε Αυτοκράτορες των Πέντε Κυρίων Κατευθύνσεων», «Τέσσερις Αγγελιοφόροι του Κάτω Κόσμου», «Το Σούτρα των Λουλουδένιων Γιρλάντων (Αβαταμσάκα Σούτρα), Εκδ. 15», «Εξοπλισμός Μελετητή σε Βιβλιοθήκη», «Σύναξη Οικογενειών με Πολλαπλές Γενιές Κρατικής Υπηρεσίας», «Κορυφές Gudambong», «Πάνελ από την Ιδανική Ζωή ενός Άνδρα», «Βασιλικό Συμπόσιο το Έτος Imjin», «Θάλασσα, Γερανοί και Ιερά Ροδάκινα», «Tripitaka Bodhisattvas», «Θέα της Πρωτεύουσας από το Παγόσπιτο Seobinggo», «Ο Βασιλιάς παρακολουθεί τη Βυθοκόρηση», «Τίγρης και Καρακάξα» και «Πάλη το Απόγευμα», τα οποία αποτυπώνουν την καλλιτεχνική κληρονομιά της Κορέας.

Παράλληλα, το Εθνικό Μουσείο της Κορέας παρουσιάζει την ειδική έκθεση «Κορεατικοί Θησαυροί: Συλλεγμένοι, Αγαπημένοι, Μοιρασμένοι» στο Εθνικό Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Smithsonian στην Ουάσινγκτον των ΗΠΑ. Η έκθεση περιλαμβάνει προσεκτικά επιλεγμένα έργα από τη δωρεά της συλλογής του εκλιπόντος Προέδρου Lee, τα οποία ενσαρκώνουν την ουσία της κορεατικής τέχνης.

Η έκθεση παρουσιάζει περισσότερα από 200 έργα, συμπεριλαμβανομένων επτά Εθνικών Θησαυρών, καλύπτοντας 1.500 χρόνια κορεατικής δημιουργικότητας. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη εξειδικευμένη έκθεση κορεατικής τέχνης που έχει πραγματοποιηθεί στη Βόρεια Αμερική τα τελευταία 40 και πλέον χρόνια, προσελκύοντας έντονο ενδιαφέρον στην Ουάσινγκτον και σε άλλες περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Εθνικό Μουσείο της Κορέας σχεδιάζει να συνεχίσει τη διεθνή περιοδεία της Συλλογής του Lee Kun-Hee με εκθέσεις στα:

Ινστιτούτο Τέχνης του Σικάγο (Μάρτιος-Ιούλιος 2026)

Βρετανικό Μουσείο (Σεπτέμβριος 2026-Ιανουάριος 2027)

Τα 20 έργα που είναι πλέον διαθέσιμα στο Samsung Art Store* θα παραμείνουν προσβάσιμα για δημόσια προβολή έως τον Ιανουάριο του 2027, όταν και θα ολοκληρωθεί η περιοδεία τους στις διεθνείς εκθέσεις.

Η οικογένεια Lee συνεχίζει την κληρονομιά του εκλιπόντος Προέδρου μέσω πολιτιστικών συνεισφορών

«Ακόμα κι αν η συλλογή και η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς απαιτούν τεράστιο κόστος και χρόνο, πιστεύω ότι είναι καθήκον μας να διαφυλάξουμε το μέλλον του πολιτισμού μας», είχε δηλώσει στο παρελθόν ο εκλιπών Πρόεδρος Lee, εκφράζοντας την αφοσίωσή του στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Συνεχίζοντας αυτή τη φιλοσοφία πολιτιστικής προσφοράς, ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της Samsung Electronics, Jay Y. Lee, μαζί με άλλα μέλη της οικογένειας Lee, δώρισαν τον Απρίλιο του 2021 περισσότερα από 23.000 έργα τέχνης από τη συλλογή ζωής του Προέδρου σε ιδρύματα όπως το Εθνικό Μουσείο της Κορέας και το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.

Έκτοτε, η Συλλογή Lee Kun-Hee έχει περιοδεύσει σε μουσεία σε ολόκληρη την Κορέα, προκαλώντας ευρύ δημόσιο ενδιαφέρον για την ιστορική κορεατική τέχνη.

Samsung Art Store: Πρόσβαση σε υψηλής ανάλυσης συλλογές από παγκόσμιας κλάσης μουσεία

Διαθέσιμο στους χρήστες των μοντέλων Samsung The Frame, The Frame Pro και QLED, το Samsung Art Store* αποτελεί μια συνδρομητική υπηρεσία τέχνης αποκλειστικά για τηλεοράσεις Samsung. Περισσότερα από 4.000 έργα τέχνης σε ανάλυση 4K από πάνω από 50 φημισμένα μουσεία — μεταξύ των οποίων το Λούβρο, το Μουσείο Ορσέ, το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης, το Ινστιτούτο Τέχνης του Σικάγο και η Tate — καθώς και έργα από εκατοντάδες καλλιτέχνες παγκοσμίως, είναι διαθέσιμα στο Samsung Art Store. Από το 2024, η Samsung λειτουργεί, επίσης, ως επίσημος συνεργάτης προβολής της Art Basel, προβάλλοντας μέσω του Samsung Art Store έργα σύγχρονων καλλιτεχνών που παρουσιάζονται στην Art Basel.

*Απαιτείται Wi-Fi και σύνδεση σε λογαριασμό Samsung. Απαιτείται συνδρομή για να απολαύσετε τα έργα τέχνης από το Samsung Art Store.