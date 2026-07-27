Το ψυγείο LG InstaView™ ξεπερνά τα 5,3 εκατομμύρια τεμάχια σε παγκόσμιες πωλήσεις

Επιλεγμένο από καταναλωτές παγκοσμίως, το ψυγείο LG InstaView™ συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει την εμπειρία στην κουζίνα, δέκα χρόνια μετά την πρώτη του κυκλοφορία.

Το ψυγείο InstaView™ της LG Electronics (LG), που επιτρέπει στους χρήστες να βλέπουν το εσωτερικό χωρίς να ανοίγουν την πόρτα, σημειώνει ένα σημαντικό ορόσημο με αφορμή τη 10η επέτειό του, ξεπερνώντας τα 5,3 εκατομμύρια τεμάχια σε συνολικές πωλήσεις παγκοσμίως από την κυκλοφορία του το 2016.

Η επιλογή εκατομμυρίων καταναλωτών παγκοσμίως

Από την κυκλοφορία του ψυγείου LG InstaView ™ το 2016, η LG έχει διαθέσει περισσότερα από 5,3 εκατομμύρια τεμάχια παγκοσμίως, που αντιστοιχούν κατά μέσο όρο σε μία πώληση περίπου κάθε λεπτό.

Το ψυγείο LG InstaView™ έχει γνωρίσει ισχυρή απήχηση στους καταναλωτές παγκοσμίως, με τη Βόρεια Αμερική να αποτελεί τη σημαντικότερη αγορά του, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 30% των συνολικών πωλήσεών του μέχρι σήμερα. Στην Ευρώπη, το InstaView έχει επίσης κερδίσει την προτίμηση των καταναλωτών που δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή απόδοση, τη βιωσιμότητα και την αποτελεσματική διατήρηση των τροφίμων. Παράλληλα, οι πωλήσεις του αυξάνονται σταθερά στην Ασία και τη Λατινική Αμερική, χάρη στην αυξανόμενη ζήτηση για premium οικιακές συσκευές.

Η Καινοτομία που άλλαξε τα δεδομένα στα Ψυγεία

Το InstaView™ επαναπροσδιόρισε τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές χρησιμο-ποιούν το ψυγείο τους, επιτρέποντάς τους να βλέπουν το περιεχόμενό του χωρίς να α-νοίγουν την πόρτα. Η λειτουργία αυτή δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να ελέγχουν εύκολα τι υπάρχει μέσα στο ψυγείο, ενώ συμβάλλει και στη μείωση της άσκοπης απώ-λειας ψυχρού αέρα που προκαλείται από το συχνό άνοιγμα της πόρτας. Κατά την τε-λευταία δεκαετία, η καινοτομία αυτή έχει αναγνωριστεί από διεθνή μέσα ενημέρωσης και έχει αποσπάσει πολυάριθμες διακρίσεις από κορυφαίους διεθνείς θεσμούς βράβευ-σης στον σχεδιασμό και την καινοτομία, όπως τα Red Dot Design Award, iF Design Award, IDEA και CES Innovation Award.

Πέρα από τη λειτουργικότητα: μια εμπειρία που αναβαθμίζει την καθημερινότητα

Η ανάλυση της LG σε κριτικές καταναλωτών από όλο τον κόσμο δείχνει ότι η εκτίμηση των χρηστών για το ψυγείο InstaView™ και την ομώνυμη λειτουργία του έχει εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου, μετατοπίζοντας το ενδιαφέρον από τα καθαρά λειτουργικά οφέλη στη συνολική εμπειρία και την ικανοποίηση που προσφέρει. Ενώ οι πρώτες αξιολογήσεις εστίαζαν κυρίως στην ευκολία του διπλού χτυπήματος για την προβολή του εσωτερικού και στη μείωση της απώλειας ψυχρού αέρα, οι πιο πρόσφατες κριτικές αναδεικνύουν όλο και περισσότερο τον εκλεπτυσμένο σχεδιασμό του InstaView™ και την ευχάριστη εμπειρία που προσφέρει στην καθημερινότητα της κουζίνας.

«Εδώ και δέκα χρόνια, το ψυγείο LG InstaView™ αποτελεί σημείο αναφοράς για την ηγετική θέση της LG στην αγορά οικιακών συσκευών και για τη βαθιά κατανόηση των αναγκών και του τρόπου ζωής των καταναλωτών», δήλωσε ο Baek Seung-tae, πρόεδρος της LG Home Appliance Solution Company. «Το συγκεκριμένο ορόσημο επιβεβαιώνει την επιτυχία μας να προσφέρουμε όχι μόνο μια καινοτόμο λειτουργία, αλλά και μια πιο άνετη και απολαυστική εμπειρία στην κουζίνα. Αξιοποιώντας τις προηγμένες τεχνολογίες μας στην τεχνητή νοημοσύνη (AI), την ψύξη και τη διατήρηση τροφίμων, θα συνεχίσουμε να διαμορφώνουμε το μέλλον της εμπειρίας στην κουζίνα, προσφέροντας καινοτομίες με επίκεντρο τον καταναλωτή.»