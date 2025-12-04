Το πρόγραμμα VIVA GLAM της M·A·C Cosmetics διαθέτει 1,3 εκατ. δολάρια σε οργανισμούς HIV/AIDS και στηρίζει την Παγκόσμια Ημέρα AIDS

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα αποτέλεσε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μέρος των ενεργειών της M·A·C, μέσα από μια στοχευμένη δράση ενημέρωσης και δωρεάν testing στο κέντρο της Αθήνας.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα AIDS 2025, η M·A·C ενίσχυσε για ακόμη μία χρονιά την παγκόσμια δέσμευσή της απέναντι στον HIV, με συνολική χρηματοδότηση που ξεπέρασε τα 3 εκατομμύρια δολάρια μέχρι σήμερα μέσα στο 2025. Η φετινή δωρεά των 1,3 εκατομμυρίων δολαρίων υπογράμμισε το διαρκές αίτημα για πρόσβαση, ενημέρωση και κοινοτική υποστήριξη σε μια περίοδο όπου οι παγκόσμιοι ρυθμοί προόδου στην αντιμετώπιση του HIV έχουν επιβραδυνθεί.

M·A·C Greece & Θετική Φωνή: Μαζί για την Παγκόσμια Ημέρα AIDS

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η M·A·C Cosmetics Greece ένωσε τις δυνάμεις της με τη Θετική Φωνή, τον Σύλλογο Οροθετικών Ελλάδος — έναν οργανισμό με ισχυρή παρουσία στην προώθηση της πρόληψης, της ενημέρωσης, της εξάλειψης του στίγματος και της ισότιμης πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας. Μέσω των Checkpoint σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ο οργανισμός προσφέρει δωρεάν, ανώνυμο και γρήγορο testing, καθώς και συμβουλευτική για τη σεξουαλική υγεία.

Την 1η Δεκεμβρίου, ένα ειδικά διαμορφωμένο pop-up Checkpoint λειτούργησε έξω από το κατάστημα M·A·C Ερμού, όπου η ομάδα της Θετικής Φωνής πραγματοποίησε δωρεάν και ανώνυμες εξετάσεις για HIV και παρείχε ενημέρωση για την πρόληψη και τη σημασία του τακτικού ελέγχου.

Η προσέλευση του κοινού υπήρξε ιδιαίτερα θετική, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της πρόσβασης σε άμεσες και δωρεάν υπηρεσίες πρόληψης σε κεντρικά σημεία της πόλης.

Το Διεθνές Αποτύπωμα του M·A·C VIVA GLAM

Σε διεθνές επίπεδο, η M·A·C συνεχίζει να τιμά την τριαντάχρονη πορεία του VIVA GLAM, της πρωτοβουλίας που έχει συγκεντρώσει πάνω από 540 εκατομμύρια δολάρια από το 1994 στηρίζοντας οργανισμούς που εξυπηρετούν άτομα που ζουν με ή επηρεάζονται από τον HIV/AIDS.

Με βάση την έκθεση UNAIDS 2024, οι νέες μολύνσεις παγκοσμίως έχουν σταματήσει να μειώνονται, γεγονός που ενισχύει το αίσθημα του κατεπείγοντος. Σε αυτό το πλαίσιο, η M·A·C αξιοποίησε την παγκόσμια παρουσία και το digital reach της για να ενισχύσει την ενημέρωση σχετικά με το ασφαλέστερο σεξ, το testing, την πρόσβαση στο PrEP και τους διαθέσιμους κοινοτικούς πόρους.

Η μακροχρόνια συνεργασία του VIVA GLAM με το Elizabeth Taylor AIDS Foundation (ETAF) και το Elton John AIDS Foundation (EJAF) ενδυνάμωσε περαιτέρω το έργο υπεράσπισης, πρόσβασης και κοινοτικής υποστήριξης σε παγκόσμιο επίπεδο.

“This Lipstick Protects”

Από την πρώτη μέρα, το 100% της τιμής πώλησης των VIVA GLAM Lipsticks διατίθεται στο M·A·C VIVA GLAM, το οποίο με τη σειρά του στηρίζει φιλανθρωπικές οργανώσεις σε ολόκληρο τον κόσμο.

VIVA Heart (πρώην VIVA GLAM I): Έντονο μπλε-κόκκινο, που δημιουργήθηκε για το λανσάρισμα του VIVA GLAM το 1994, ως μια δυναμική δήλωση υποστήριξης προς τα μέλη της κοινότητας που επηρεάζονταν από την κρίση του AIDS.

VIVA Planet (πρώην VIVA GLAM II): Μια διακριτική ροζ-μπεζ απόχρωση με shimmer, που παρουσιάστηκε το 1997 για όσους ήθελαν πιο ήπιο αποτέλεσμα, παραμένοντας όμως πιστοί στον σκοπό.

VIVA Empowered (πρώην VIVA GLAM III): Η πιο σκούρα και δραματική απόχρωση VIVA GLAM, ένα τολμηρό καφέ-plum που κυκλοφόρησε το 2000.

VIVA Equality : Δημιουργήθηκε για τον εορτασμό των 30 χρόνων VIVA GLAM · ένα ζεστό, μεσαίο nude που κολακεύει όλους τους τόνους επιδερμίδας και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο fundraising.

Διαθεσιμότητα:

Επιλεγμένα σημεία πώλησης M·A·C και online.