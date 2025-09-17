To Powerade μας καλεί να ανακαλύψουμε τη δύναμη της παύσης

Το Powerade, το επίσημο αθλητικό ποτό των μεγαλύτερων αθλητικών διοργανώσεων παγκοσμίως, παρουσιάζει τη νέα καμπάνια με τίτλο «Pause is Power», έχοντας ως κεντρικό πρόσωπο τον Χρήστο Μουζακίτη, έναν από τους πιο ανερχόμενους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Η καμπάνια καλεί τους αθλητές να ανακαλύψουν τη δύναμη που κρύβεται σε μία παύση πριν από τη μεγάλη στιγμή.

Πιο συγκεκριμένα, με αφορμή την καμπάνια του Powerade με τον Lamine Yamal και τον Rodrygo Goes, η οποία ανέδειξε τη σημασία της παύσης ως ένα αναπόσπαστο μέρος της αθλητικής προετοιμασίας και απόδοσης ενός αθλητή, το brand συνεργάζεται με τον Έλληνα ποδοσφαιριστή Χρήστο Μουζακίτη και δημιουργεί ένα μοναδικό τηλεοπτικό σποτ ειδικά διαμορφωμένο για το ελληνικό κοινό.

Στη ταινία αυτή ο Χρήστος Μουζακίτης μοιράζεται μαζί μας τις σκέψεις και τα συναισθήματά του πριν από τις σημαντικότερες στιγμές της έως τώρα επαγγελματικής του πορείας. Αυτές ξετυλίγονται σαν εσωτερικός μονόλογος: οι αμέτρητες ώρες προπόνησης, τα λόγια των γονιών του που τον ενθάρρυναν να συνεχίσει όταν τα πράγματα δυσκόλευαν, αλλά και το συγκινητικό τηλεφώνημα που δέχτηκε όταν κλήθηκε για πρώτη φορά στην εθνική ομάδα. Καθώς η ταινία φτάνει στη κορύφωσή της, ο Χρήστος Μουζακίτης διερωτάται από που αντλεί τη δύναμή του για να μας αποκαλύψει ότι η απάντηση στην ερώτηση αυτή βρίσκεται στη παύση. Μία απάντηση που δεν αφορά μόνο τον ίδιο, αλλά κάθε αθλητή που αναζητά τη δύναμη μέσα στις δικές του μικρές ή μεγάλες παύσεις.

Η Αθηνά Ποπώφ, FLA Marketing Director της Coca-Cola Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Με την καμπάνια «Pause is Power» θέλουμε να δείξουμε ότι η πραγματική δύναμη, κρύβεται στη στιγμή που κάνουμε μία παύση για να συγκεντρωθούμε και να πάρουμε ενέργεια για το επόμενό μας βήμα. Με τον Χρήστο Μουζακίτη, αναδεικνύουμε τη σημασία αυτής της στιγμής και φέρνουμε στην Ελλάδα μία καμπάνια τόσο δημιουργική και σύγχρονη. Είμαστε ενθουσιασμένοι που μπορούμε να μοιραστούμε ένα τόσο ουσιαστικό μήνυμα με το κοινό και να αναδείξουμε ότι το «Pause is Power» δεν αφορά μόνο τον αθλητισμό· αφορά την καθημερινότητα όλων μας, από τις μικρές έως και τις μεγάλες μας προκλήσεις».

