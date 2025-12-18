To Powerade Επίσημο Ισοτονικό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου

Νέα στρατηγική συνεργασία για το brand, που βρίσκεται δίπλα στους Έλληνες διεθνείς, προσφέροντάς τους την απαραίτητη ενυδάτωση και ενέργεια* ώστε να διατηρούν την αντοχή τους και να κατακτούν τους στόχους τους.

Το Powerade ανακοινώνει τη συνεργασία του με την Εθνική Ομάδα ποδοσφαίρου, ως το επίσημο Ισοτονικό Εθνικής Ομάδας, και διευρύνει τις αθλητικές συνεργασίες του στην χώρα μας, στηρίζοντας εμπράκτως τα νέα ταλέντα που αποτελούν το μέλλον της Εθνικής μας Ομάδας.

Με κοινό όραμα την αριστεία, την αγωνιστικότητα και την διαρκή βελτίωση, το Powerade και η Εθνική Ομάδα ποδοσφαίρου ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια συνεργασία που σκοπό έχει να εμπνεύσει, να εξελίξει και να υποστηρίξει κάθε προσπάθεια που οδηγεί σε νέες επιτυχίες. Το Powerade, με ιστορία στην ενίσχυση ομάδων και αθλητών υψηλού επιπέδου, συνεχίζει να επενδύει σε συνεργασίες που εκφράζουν τις αξίες του: πάθος για την επίτευξη κάθε νέου στόχου, επιμονή και πίστη στις δυνατότητες της επόμενης γενιάς. Παράλληλα, με τη νέα αυτή σύμπραξη, το brand ενισχύει περαιτέρω τη στρατηγική κατεύθυνση του «Pause is Power», προβάλλοντας με συνέπεια το μήνυμα πως η πραγματική δύναμη πίσω από κάθε σημαντική επίδοση, πηγάζει από τις στιγμές που κάνουμε μια συνειδητή παύση, ώστε να ανασυγκροτηθούμε και να πάρουμε ενέργεια για το επόμενο μας βήμα.

Για τις ανάγκες προώθησης και επικοινωνίας της νέας συνεργασίας, πραγματοποιήθηκε φωτογράφιση με τη συμμετοχή τεσσάρων κορυφαίων και πολλά υποσχόμενων ποδοσφαιριστών της Εθνικής. Πιο συγκεκριμένα, οι Χρήστος Μουζακίτης, Γιώργος Βαγιαννίδης, Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, Χαράλαμπος Κωστούλας, φωτογραφήθηκαν στο πλαίσιο της κοινής καμπάνιας του Powerade και της Εθνικής Ομάδας, με το αποτέλεσμα να αποτυπώνει την φρεσκάδα και τον δυναμισμό της νέας γενιάς παικτών της.

Η Αθηνά Ποπώφ, FLA Marketing Director της Coca-Cola Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Είμαστε ενθουσιασμένοι και ιδιαίτερα υπερήφανοι για τη νέα στρατηγική συνεργασία μας με την Εθνική Ομάδα ποδοσφαίρου, η οποία στοχεύει στην ενεργή και ουσιαστική υποστήριξη της νέας γενιάς που εκπροσωπεί το μέλλον και την προοπτική του ελληνικού αθλητισμού. Στο Powerade αναγνωρίζουμε το ταλέντο, τις δυνατότητες και τη σημαντική δυναμική των νέων αθλητών και δεσμευόμαστε να τους στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα, ώστε να ανταποκριθούν στις μεγάλες προκλήσεις που έχουν μπροστά τους και να συνεχίσουν να αποτελούν πηγή έμπνευσης για όλους τους Έλληνες.».

Η Μαρία Γκούμα, Marketing & Commercial Officer της Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που καλωσορίζουμε το Powerade στην οικογένεια των χορηγών της Εθνικής Ομάδας. Ένα brand με ισχυρή παρουσία στον αθλητισμό υψηλών απαιτήσεων, που υποστηρίζει έμπρακτα την απόδοση και την προετοιμασία των αθλητών και ευθυγραμμίζεται απόλυτα με το όραμά μας. Η συνεργασία αυτή ενισχύει το εμπορικό μας οικοσύστημα και δημιουργεί προστιθέμενη αξία τόσο για τους αθλητές μας όσο και για τους φιλάθλους. Ανυπομονούμε για μια δυναμική και επιτυχημένη κοινή πορεία.»