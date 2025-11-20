The Issue
Now Reading
Το πιο λαμπερό shopping date πλησιάζει & οι τιμές στο Athens Metro Mall τα έβαψαν μαύρα
The Issue
The Issue

Το πιο λαμπερό shopping date πλησιάζει & οι τιμές στο Athens Metro Mall τα έβαψαν μαύρα

Avatar photo
by
20 Νοεμβρίου, 2025
Το πιο λαμπερό shopping date πλησιάζει & οι τιμές στο Athens Metro Mall τα έβαψαν μαύρα
Avatar photo

Το ATHENS METRO MALL ετοιμάζεται και φέτος για το πιο πολυαναμενόμενο shopping date της χρονιάς, όπου οι τιμές τα έβαψαν μαύρα!

Για ακόμα μία χρονιά, οι προσφορές της Black Friday φτάνουν έως και 70% στα αγαπημένα brands ΚΑΙ στα 95 επώνυμα καταστήματα μόδας, gadgets, ομορφιάς και είδη σπιτιού!

Το πιο λαμπερό shopping date πλησιάζει & οι τιμές στο Athens Metro Mall τα έβαψαν μαύρα

Το ραντεβού με το shopping, όμως, δεν περιορίζεται μόνο στην Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, αλλά τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά και την Κυριακή 30 Νοεμβρίου με προσφορές που κόβουν την ανάσα και χωρίς βιασύνη στις αγορές σας! Συνδυάζοντας τις αγορές με ένα χαλαρωτικό καφέ, ένα λαχταριστό lunch break και φυσικά την ξεχωριστή γιορτινή ατμόσφαιρα του αγαπημένου εμπορικού κέντρου των Νοτίων Προαστίων, σας περιμένουμε να ζήσετε την πιο δυνατή shopping εμπειρία.

Xmas checklist

Στο ATHENS METRO MALL μπορείτε να ανακαλύψετε όλα τα αγαπημένα σας brands που θα ανανεώσουν τη γκαρνταρόμπα σας, θα δημιουργήσετε την πιο cozy και χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα στον χώρο σας και θα ανανεώσουν το beauty bag σας;

Save the Dates… για το πιο απίθανο Xmas Shopping!

Black Friday: Παρασκευή 28/11
 Bonus Shopping Day: Κυριακή 30/11

ΔΙΑΒΑΣΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ζήστε μια έξυπνη ζωή με εξυπνότερα deals: οι Xiaomi Black Friday προσφορές ξεκίνησαν
Ζήστε μια έξυπνη ζωή με εξυπνότερα deals: οι Xiaomi Black Friday προσφορές ξεκίνησαν
ΔΙΑΒΑΣΕ ΕΠΙΣΗΣ
Πλησιάζει το Black Friday και έχεις πελαγώσει; Φέτος κάνε τις αγορές σου με ουσία
Πλησιάζει το Black Friday και έχεις πελαγώσει; Φέτος κάνε τις αγορές σου με ουσία
Tags



Ακολούθησε το TheIssue.gr στο Google News και μάθε πρώτη όλα τα νέα!


The Issue
Site Footer
Dnews
theissue.gr

Site Footer

Copyright © 2022 – 2025 TheIssue.gr • All Rights Reserved.

Developed by Nuevvo