Το Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας 2025 powered by ΔΕΗ ανοίγει αυλαία για 8η χρονιά

Ο κινηματογράφος γίνεται όχημα για να ταξιδεύουμε στον κόσμο, να αναδεικνύουμε ήρωες και να αφηγούμαστε ιστορίες, να αγγίζουμε θέματα που απασχολούν σήμερα τα παιδιά και τους νέους και να ανοίγουμε συζητήσεις εντός οικογένειας, εκπαιδευτικής κοινότητας και κοινωνίας.

Η φετινή διοργάνωση με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ θα πραγματοποιηθεί από τις 10 έως τις 16 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και τους κινηματογράφους Κηφισιά 1 & 2 Cinemax, Δαναός και Village Cinemas Ρέντη. Το Φεστιβάλ έρχεται πιο πλούσιο από ποτέ με ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους για όλες τις ηλικίες κι ένα αφιέρωμα στο μαγικό Studio Ghibli με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Ελλάδα.

ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΚΑΙ ΤΑΙΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

Η αυλαία του Φεστιβάλ ανοίγει την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου με την ταινία «Ταξίδι στον Χρόνο» (Salta) της Όλγας Οσόριο, από την Ισπανία. Μια αναπάντεχη περιπέτεια θα ξεκινήσει για τον Τέο και τον Όσκαρ, δύο αδέρφια, όταν η μητέρα τους, επιστήμονας που ειδικεύεται στις χωροχρονικές γέφυρες, θα εξαφανιστεί κι εκείνοι θα τα βάλουν ακόμα και με τον… χρόνο προκειμένου να την βρουν. Το φινάλε του Φεστιβάλ θα γράψει η ταινία «Γεια σου, Φρίντα» (Hola Frida) των Αντρέ Καντί και Καρίν Βεζινά, μία συμπαραγωγή Γαλλίας και Καναδά, που εστιάζει στην παιδική ηλικία της σπουδαίας ζωγράφου και τη μάχη της με την πολιομυελίτιδα. Μια μάχη που την οδήγησε να ανακαλύψει πόσο πολύτιμο καταφύγιο είναι η φαντασία.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Το Φεστιβάλ εμπλουτίζει τις δράσεις για τα παιδιά και τους νέους δίνοντας χώρο για ενεργή συμμετοχή. Όπως κάθε χρόνο επιτροπές μαθητών από σχολεία σε όλη την Ελλάδα επιμελήθηκαν τις ενότητες Kids’ Picks και Teens’ Picks του προγράμματος προτείνοντας ταινίες στους συνομηλίκους τους. Τα ομώνυμα bundles ταινιών μικρού μήκους θα προβληθούν και θα παρουσιαστούν από τους μαθητές την Κυριακή 16/11 στον κινηματογράφο Δαναός.

Οι Young Reporters, η δημοσιογραφική ομάδα του Φεστιβάλ, που αποτελείται από εφήβους 14-17 ετών, θα καλύψει για δεύτερη χρονιά τις πιο δυνατές στιγμές του και θα κηρύξει την έναρξη. Φέτος, για πρώτη φορά συγκροτείται το Kids Jury, μία επιτροπή παιδιών 11-13 ετών που θα επιλέξει και θα απονείμει το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μεγάλου Μήκους και Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους. Δίνοντας βήμα στους νέους, καλλιεργούμε το διάλογο, την κριτική σκέψη και τη συμμετοχή τους στο πολιτιστικό γίγνεσθαι και στην κοινωνία.

Επίσης, συνεχίζεται σταθερά το πρόγραμμα φιλοξενίας μαθητών από απομακρυσμένες περιοχές. Φέτος, το Φεστιβάλ θα φιλοξενήσει μαθητές και καθηγητές από το Γυμνάσιο Κανδήλας του Δήμου Ξηρομέρου του Ν. Αιτωλοακαρνανίας.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ & ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΗΛΙΚΙΑ

Τα παιδιά από 3 ετών μπορούν να παρακολουθήσουν ένα superized πρόγραμμα γεμάτο χρώμα και θαρραλέους ήρωες με δυο bundles ταινιών μικρού μήκους («Μικρά για τα Μικρά» Ι & ΙΙ), όπως για παράδειγμα τις ταινίες κινουμένων σχεδίων «Χορεύοντας στη Βροχή», «Animamusical», «Κουκουλέκου», «Φτερά στα όνειρα», αλλά και ταινίες μεγάλου μήκους, μεταξύ των οποίων το «Arco» με πρωταγωνιστή έναν ταξιδιώτη που έρχεται από το μέλλον και τον «Μπαλωματούλη» (Stitch Head), ένα μοναδικά τρυφερό τερατάκι που θα τολμήσει να βγει στο φως.

Τα μεγαλύτερα παιδιά θα ταυτιστούν με υπέροχους ήρωες, όπως με τη Χάνια, πρωταγωνίστρια της ταινίας «Μια Καινούργια Αρχή», η οποία σε πείσμα όλων προσπαθεί να αποδείξει πως οι νεράιδες και τα ξωτικά υπάρχουν. Ο Μπεν από την ταινία «Ζωή XXL» είναι ένας πραγματικός ροκ σταρ με ταλέντο και στη μαγειρική που βρίσκει το σθένος όχι μόνο να απαντήσει σε όσους τον κατακρίνουν για το βάρος του, αλλά να κάνει κάτι ακόμα πιο γενναίο: να αποδεχθεί τον εαυτό του. Τα παιδιά του Block 5 ορθώνουν το δικό τους ανάστημα στους ενήλικες που θέλουν να μετατρέψουν την παιδική χαρά στη γειτονιά τους σε γκαράζ, ενώ o Καρλ βασανίζεται καθώς έχει στη διάθεσή του πολύ λίγο χρόνο να αποκαλύψει στην συμμαθήτρια του τα συναισθήματά του στην ταινία «Αύριο θα είμαι γενναίος».

Οι έφηβοι θα έχουν την ευκαιρία, μεταξύ άλλων, να παρακολουθήσουν τη βραβευμένη ταινία Generation Trap| MJ του Γιώργου Φουρτούνη, ένα εξαιρετικό σχόλιο για τον κόσμο της τραπ, αλλά και την εποχή μας.

ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΓΛΩΤΙΣΣΗ

Πρόκειται πλέον για μία αγαπημένη παράδοση του Φεστιβάλ: η προβολή ταινιών κατά τη διάρκεια της οποίας ηθοποιοί υποδύονται τους ήρωες ζωντανά στη σκηνή, δράση που ενθουσιάζει μικρούς και μεγάλους. Φέτος, θα πραγματοποιηθεί ζωντανή μεταγλώττιση και στις ταινίες «Η νυχτερίδα που φοβόταν το σκοτάδι» (ηθοποιοί: Φωτεινή Αθερίδου, Αθηνά Μουστάκα) και «Το μυστικό των αηδονιών» (Αλέξανδρος Σιάτρας), στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Τα Εκπαιδευτικά Εργαστήρια του Φεστιβάλ δίνουν στα παιδιά την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα τον κινηματογράφο και τον εαυτό τους. Για παράδειγμα στο εργαστήρι «Μίλα μου ταινία!» τα παιδιά θα κάνουν το δικό τους podcast δίνοντας φωνή σε ήρωες της μεγάλης οθόνης, στο εργαστήρι «Εξερευνώντας τα ηχητικά εφέ στον κινηματογράφο» θα μάθουν για την τέχνη του foley και στα «Οπτικά προ-κινηματογραφικά παιχνίδια» τα παιδιά θα σχεδιάσουν εικόνες που… ζωντανεύουν.

Επίσης, στο βιωματικό εκπαιδευτικό εργαστήριο ακουστικής περιγραφής «Όλοι στο Κάδρο» τα παιδιά (άνω των 10 ετών) θα φτιάξουν τα δικά τους σενάρια ακουστικής περιγραφής και στη συνέχεια θα τα ηχογραφήσουν.

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ

To Φεστιβάλ, έχει προσαρμόσει ένα μεγάλο μέρος των προβολών του ώστε να είναι προσβάσιμες σε όλους, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Οι προβολές των ταινιών που φέρουν το σήμα SDH προβάλλονται με ελληνικούς SDH υπότιτλους για κωφά και βαρήκοα άτομα. Ακουστική περιγραφή θα πραγματοποιηθεί στην προβολή της ταινίας «Λώξη». Με ζωντανή μεταγλώττιση και διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα θα προβληθούν οι ταινίες «Το Μυστικό των Αηδονιών» και η ενότητα «Ζωντανή Μεταγλώττιση» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Επίσης, οι περισσότερες προβολές της ενότητας «Μικρά για τα Μικρά» είναι αισθητηριακά φιλικές: ο ήχος είναι ελαφρώς χαμηλωμένος και η αίθουσα δεν σκοτεινιάζει πλήρως.

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΚΑΔΡΟ

Το Φεστιβάλ εγκαινιάζει την πρωτοβουλία «Όλοι στο Κάδρο». Η δράση αποτελεί οργανική συνέχεια των συμπεριληπτικών δράσεων του και πρόκειται για μία συντονισμένη προσπάθεια που έχει ως στόχο την ενίσχυση της εκπροσώπησης, της ισότιμης συμμετοχής και της ορατότητας των ατόμων με αναπηρία στα οπτικοακουστικά μέσα. Η πρωτοβουλία εστιάζει και στη δημιουργική έκφραση και την επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία στον πολιτισμό, ενδυναμώνοντας τα άτομα με αναπηρία ως δημιουργούς, επαγγελματίες και θεατές.

Η δράση «Όλοι στο Κάδρο» απευθύνεται σε κοινό με και χωρίς αναπηρία και τελεί υπό την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και υλοποιείται σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ). Το πρόγραμμα «Όλοι στο Κάδρο» περιλαμβάνει φέτος:

-Την ειδική προβολή της ταινίας «Λώξη»

-Ανοιχτή συζήτηση μετά την προβολή της ταινίας με θέμα «Οπτιακουστικά μέσα: συμπερίληψη και ορατότητα ΑμεΑ καλλιτεχνών και επαγγελματιών».

Στο πάνελ θα συμμετάσχουν οι:

Ελένη Ζωντήρου, Πρόεδρος Δ.Σ ΟΠΑΝΔΑ

Μαριλιάνα Λυγερή, Ανάπηρη Καλλιτέχνιδα

Χρίστος Παπαμιχαήλ, Καλλιτέχνης και ιδρυτής της liminal

Άρια Παπανικολάου, Voice actress, σπουδάστρια animation & autism awareness motivator

Δημήτρης Ζάχος, Σκηνοθέτης της ταινίας Λώξη

Θανάσης Καφετζής, Σκηνοθέτης της ταινίας Λώξη

Τη συζήτηση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Λίνα Γιάνναρου.

ATHICFF for Professionals

Το ATHICFF for Professionals ανοίγει το διάλογο για τη δυναμική και τις ευκαιρίες του παιδικού περιεχομένου στον οπτικοακουστικό χώρο, τη στιγμή που αρχίζει να διαφαίνεται η προοπτική ανάπτυξης και στην Ελλάδα. Το Φεστιβάλ για 3η συνεχή χρονιά υποστηρίζει τους ΄Ελληνες δημιουργούς της οπτικοακουστικής παραγωγής προσφέροντας εξειδικευμένη εκπαίδευση, ευκαιρίες δικτύωσης και ένα χώρο συνάντησης.

Το διήμερο πρόγραμμα ATHICFF for Professionals, σχεδιασμένο για σεναριογράφους, σκηνοθέτες και παραγωγούς περιλαμβάνει εργαστήρια και συζητήσεις από καταξιωμένους διεθνείς επαγγελματίες.

Το Σάββατο 15/11 (17:30 μ.μ.- 19:00 μ.μ.) θα πραγματοποιηθεί η ανοιχτή συζήτηση «Παιδικός κινηματογράφος: το αύριο του σινεμά» στο ξενοδοχείο Stratos Vasilikos Athens. Το πάνελ θέλει να αναδείξει γιατί η επένδυση σε ταινίες για νεανικό και παιδικό κοινό είναι τόσο δημιουργική όσο και στρατηγική επιλογή για παραγωγούς και σκηνοθέτες.

Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν οι:

Joanne Oldenbeuving, Διευθύντρια Cinekid (Ολλανδία)

Klemen Dvornik, Σκηνοθέτης & Παραγωγός Filmservis (Σλοβενία)

Βίκυ Μίχα, Παραγωγός Asterisk*

Δημήτρης Σπύρου, Πρόεδρος Νεανικό Πλάνο

Λεωνίδας Χριστόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΚΚΟΜΕΔ

Τη συζήτηση συντονίζει η Καλλιόπη Χαραλάμπους, Διευθύντρια Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας. Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά και είναι ανοιχτή για το κοινό.

ATHICFF PLAYROOM powered by ΔΕΗ

Στο Φουαγιέ της Αίθουσας Δημήτρης Μητρόπουλος στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Φεστιβάλ, σε συνεργασία με τη ΔΕΗ, καθώς και την ομάδα SYN Fab Lab, διοργανώνουν δημιουργικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες με περιβαλλοντικό και κινηματογραφικό χαρακτήρα για όλες τις οικογένειες και για τους νεαρούς θεατές. Η βιώσιμη ανάπτυξη γίνεται παιχνίδι στο UTOPIA, το ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο της ΔΕΗ, στο οποίο τα παιδιά, μέσα από μια πρωτότυπη εκπαιδευτική οπτικοακουστική εμπειρία, έρχονται σε επαφή με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, μαθαίνοντας με διασκεδαστικό τρόπο τι είναι, πού χρησιμεύουν, πόσο ωφέλιμες είναι για όλους μας, αλλά και πώς μπορούν να βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

Μe διαδραστικά παιχνίδια τα παιδιά δημιουργούν τα avatar τους, διαλέγοντας την υπερδύναμή τους μέσα από τις κύριες εναλλακτικές πηγές ενέργειας.

Το δεύτερο εκπαιδευτικό παιχνίδι της ΔΕΗ εμπνέεται από τον κινηματογράφο και δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να συμμετάσχουν σ’ ένα παιχνίδι ερωτήσεων και γνώσεων. Στο ATHICFF Playroom powered by ΔΕΗ τα παιδιά θα έχουν επίσης την ευκαιρία να ζωγραφίσουν τη δική τους πιο πράσινη πόλη, να δημιουργήσουν κατασκευές και origami από ανακυκλώσιμα υλικά, εμπνευσμένα από τις ταινίες του φεστιβάλ και να ανακαλύψουν πολλές εκπλήξεις!

Το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας 2025 powered by ΔΕΗ συγχρηματοδοτείται από το Creative Europe Media, πραγματοποιείται με την οικονομική υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ), του Δήμου Αθηναίων, του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), της Αναπτυξιακής Αθήνας και του Athens Film Office. To πρόγραμμα “Όλοι στο Κάδρο” τελεί υπό την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

Μεγάλος χορηγός, ΔΕΗ.

Τιμές εισιτηρίων : 7 € Γενική είσοδος, 6€ Ομαδικά εισιτήρια (10+ ατόμων), 5 € ΑΜΕΑ, φοιτητές κι άνεργοι, 4,5 € σχολικές προβολές. Προπώληση εισιτηρίων στα: athicff.com, megaron.gr, more.com , villagecinemas.gr