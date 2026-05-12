ΤΟ ONE&ONLY AESTHESIS ΥΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟ SUMOSAN

Το One&Only Aesthesis υποδέχεται εκ νέου ένα από τα πιο πολυσυζητημένα gastronomic highlights των τελευταίων ετών. Το Sumosan επιστρέφει στις 17 Μαΐου, πιο σύγχρονο και πιο τολμηρό από ποτέ, σηματοδοτώντας μια νέα, αναβαθμισμένη γαστρονομική εμπειρία στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, εκεί όπου το signature ιαπωνικό concept συναντά την καλοκαιρινή ενέργεια του resort.

Μετά την περσινή του εμφάνιση που έγινε αμέσως talk of the town, αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις, το Sumosan επανέρχεται δυναμικά στο παραθαλάσσιο σκηνικό του One&Only Aesthesis, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως ένα από τα πιο refined και διεθνώς αναγνωρισμένα ιαπωνικά concepts στον χώρο της υψηλής γαστρονομίας. Το φετινό pop-up έρχεται με ανανεωμένη αισθητική, signature bar εμπειρία και μια ατμόσφαιρα που ισορροπεί ανάμεσα στο laid-back luxury και την urban κομψότητα, με φόντο τη θάλασσα και την εμβληματική πισίνα του resort — ένα setting που αποτυπώνει ιδανικά τον παλμό του καλοκαιριού στην Αθήνα.

Με διεθνή παρουσία σε κορυφαίους προορισμούς όπως το Βερολίνο, η Ντόχα, το Ριάντ, η Κουρσεβέλ και η Κρήτη, το Sumosan συνεχίζει να εξελίσσει την ιαπωνική κουζίνα μέσα από μια σύγχρονη, δημιουργική ματιά που συνδυάζει τεχνική αρτιότητα και premium πρώτες ύλες.

«Η επιστροφή του Sumosan αποτελεί φυσική συνέχεια της επιτυχίας της περσινής χρονιάς. Ήταν από τις εμπειρίες που συζητήθηκαν έντονα και αγκαλιάστηκαν από το κοινό και φέτος επιστρέφει ακόμα πιο ώριμο, πιο δυναμικό και απόλυτα συνδεδεμένο με το καλοκαιρινό DNA της Ριβιέρας», αναφέρει ο Gerald Krischek, Γενικός Διευθυντής του One&Only Aesthesis.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα ανανεωμένο menu που τιμά την ιαπωνική παράδοση, ενώ ταυτόχρονα την επανασυστήνει μέσα από μοντέρνες και απρόσμενες γευστικές ισορροπίες. Από refined maki, sushi και sashimi μέχρι signature πιάτα όπως lobster salad, sashimi taquitos, wasabi prawns και black cod με miso, κάθε δημιουργία φέρει τη χαρακτηριστική υπογραφή του Sumosan: καθαρή γεύση, υψηλή τεχνική και σύγχρονη αισθητική.

Σε ένα περιβάλλον που συνδυάζει ενέργεια, κοσμοπολίτικο χαρακτήρα και καλοκαιρινή ανεμελιά, το Sumosan στο One&Only Aesthesis επιστρέφει για να γίνει ξανά ένα από τα πιο sought-after dining destinations της σεζόν στην Αθήνα.