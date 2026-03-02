Το ONE&ONLY AESTHESIS παρουσιάζει το Tennis Icon Series

Το One&Only Aesthesis, το υπερπολυτελές παραθαλάσσιο καταφύγιο της Αθηναϊκής Ριβιέρας, εγκαινιάζει το Tennis Icons Series, μια νέα signature εμπειρία στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας του με την LUX Tennis, τον παγκόσμιο ηγέτη στις εξατομικευμένες εμπειρίες αθλημάτων με ρακέτα.

Η νέα αυτή πρωτοβουλία φέρνει στο προσκήνιο θρυλικές προσωπικότητες του παγκόσμιου τένις και ανερχόμενα αστέρια, προσφέροντας στους επισκέπτες μια σπάνια ευκαιρία να προπονηθούν, να εμπνευστούν και να αλληλεπιδράσουν με κορυφαίους αθλητές σε ένα περιβάλλον απαράμιλλης πολυτέλειας και φυσικής ομορφιάς.

Η σειρά κάνει την πρεμιέρα της με την παρουσία της Martina Hingis, brand ambassador της LUX Tennis και μιας από τις σπουδαιότερες μορφές στην ιστορία του τένις. Η Hingis έγινε η νεότερη Νο.1 στον κόσμο σε ηλικία μόλις 16 ετών και κυριάρχησε στα τέλη της δεκαετίας του 1990, κατακτώντας πέντε τίτλους Grand Slam στο απλό και πολυάριθμες διακρίσεις στο διπλό. Μετά από έναν πρόωρο τερματισμό της καριέρας της λόγω τραυματισμών, επέστρεψε δυναμικά, φτάνοντας ξανά στο Νο.1 στο διπλό, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική της αξία. Γνωστή για την εξαιρετική της αντίληψη του παιχνιδιού και τη στρατηγική της ευφυΐα, παραμένει πηγή έμπνευσης για αθλητές κάθε επιπέδου.



Κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στο One&Only Aesthesis, από τις 3 έως τις 5 Μαρτίου, το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιλεγμένα sessions ανοιχτά στο κοινό κατόπιν κράτησης, με περιορισμένο αριθμό θέσεων. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να προπονηθούν μαζί της και να λάβουν μέρος σε ομαδικά, παιδικά ή ιδιωτικά προπονητικά sessions, σχεδιασμένα ώστε να προσφέρουν ουσιαστική επαφή με το παιχνίδι, τη φιλοσοφία και την εμπειρία μιας από τις κορυφαίες μορφές στην ιστορία του τένις. Οι τιμές και η διαθεσιμότητα είναι διαθέσιμες μέσω του επίσημου site του One&Only Aesthesis.

Το Tennis Icons Series συνεχίζεται με την άφιξη διεθνώς αναγνωρισμένων προσωπικοτήτων του τένις, εμπλουτίζοντας περαιτέρω το πρόγραμμα του resort. Ο Magnus Norman, πρώην Νο.2 στον κόσμο και φιναλίστ του Roland Garros το 2000, θα επισκεφθεί το θέρετρο τον Ιούνιο. Με 12 τίτλους ATP και σημαντική πορεία ως προπονητής κορυφαίων παικτών, μεταξύ αυτών και ο Stan Wawrinka, τον οποίο οδήγησε σε Grand Slam επιτυχίες, ο Norman φέρνει μαζί του βαθιά γνώση του σύγχρονου ανταγωνιστικού τένις και μια μοναδική προπονητική φιλοσοφία.

Η νέα αυτή σειρά εμπειριών εντάσσεται αρμονικά στη φιλοσοφία του One&Only Aesthesis, που συνδυάζει την ευεξία, τον αθλητισμό και τον σύγχρονο τρόπο ζωής με την αυθεντική ελληνική φιλοξενία. Περιτριγυρισμένο από πευκόφυτες ακτές και με θέα στο Αιγαίο, το θέρετρο προσφέρει μια καθηλωτική απόδραση όπου ο μοντέρνος σχεδιασμός, η πολιτιστική κληρονομιά και η ενεργή ζωή συνυπάρχουν. Η συνεργασία με τη LUX Tennis ενισχύει το παγκόσμιας κλάσης πρόγραμμα τένις και padel του θερέτρου, προσφέροντας εξατομικευμένη προπόνηση, επιμελημένες αθλητικές εμπειρίες και μια ολιστική προσέγγιση ευεξίας που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των σύγχρονων ταξιδιωτών. Μετά από δυναμικές προπονήσεις ή δραστηριότητες στο court, οι επισκέπτες μπορούν να χαλαρώσουν και να αναζωογονηθούν στο πολυτελές Guerlain Spa, απολαμβάνοντας θεραπείες ευεξίας που ολοκληρώνουν την εμπειρία του θέρετρου.

Με το Tennis Icons Series, το One&Only Aesthesis καθιερώνεται ως κορυφαίος προορισμός αθλητικού τουρισμού υψηλών προδιαγραφών, προσκαλώντας τους λάτρεις του τένις και της πολυτελούς φιλοξενίας να ζήσουν μια εμπειρία που συνδυάζει έμπνευση, άθληση και απόλυτη χαλάρωση στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας.

Για περισσότερες πληροφορίες ή κρατήσεις επισκεφθείτε https://www.oneandonlyresorts.com/aesthesis/experiences/tennis-and-padel ή επικοινωνήστε με το [email protected]