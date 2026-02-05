ΤΟ ONE&ONLY AESTHESIS γιορτάζει τον Άγιο Βαλεντίνο με εμπειρίες γαστρονομιας, ευεξίας και διαμονης

Με φόντο το απέραντο γαλάζιο της Αθηναϊκής Ριβιέρας, σε ένα σκηνικό που συνδυάζει κομψότητα, αισθητική, πολυτέλεια και σύνδεση με τη φύση, το One&Only Aesthesis υποδέχεται τον Άγιο Βαλεντίνο με μια σειρά από ξεχωριστές εμπειρίες για τους επισκέπτες του.

Από ειδικά curated δείπνα υψηλής γαστρονομίας έως θεραπείες spa για ζευγάρια, κάθε πρόταση έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει αξέχαστες εμπειρίες δίπλα στη θάλασσα, στο εντυπωσιακό resort της Γλυφάδας.

Στο πλαίσιο αυτών των δραστηριοτήτων, το Valentine’s Getaway ξεχωρίζει ως μια ολοκληρωμένη ρομαντική πρόταση διαμονής, συνδυάζοντας 60λεπτη θεραπεία spa για ζευγάρια, δείπνο για δύο στο ORA by Ettore Botrini, tailor-made Valentine’s amenities, καθώς και welcome cocktail στο Alelia Bar, δημιουργώντας τις ιδανικές προϋποθέσεις για μια ξεχωριστή εμπειρία φιλοξενίας.

Για όσους επιθυμούν να εξερευνήσουν τις γαστρονομικές προτάσεις του resort, το ORA by Ettore Botrini προσφέρει την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου ένα ειδικά σχεδιασμένο Valentine’s menu, επιμελημένο από τη γαστρονομική ομάδα του βραβευμένου με αστέρι Michelin chef Ettore Botrini. Το μενού ανοίγει με ένα εκλεπτυσμένο amuse-bouche Vitello Tonnato, με beef tartare, tonnato espuma και Porto jus, συνοδευόμενο από Champagne Billecart-Salmon Brut Rosé. Ακολουθεί το Cappuccino di Mare, μια σύγχρονη θαλασσινή σύνθεση με εσπεριδοειδή και πατάτα, σε αρμονία με Saint-Joseph Blanc ‘Circa’ του Domaine Jean-Louis Chave. Στη συνέχεια, το Pasta e Fagioli Moderna επαναπροσδιορίζει ένα κλασικό πιάτο μέσα από gonchiglioni με ragu di mare και κόκκινα φασόλια, συνοδευόμενο από Domaine Ott Bandol Rosé. Το κυρίως πιάτο, From Sea to Forest, συνδυάζει φιλέτο ψαριού με σάλτσα εστραγκόν και fricassée μανιταριών, με wine pairing Pouilly-Fumé Indigène του Domaine Pascal Jolivet. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με το επιδόρπιο Pink Whisper, μια φίνα σύνθεση από κρέμα τριαντάφυλλο και βανίλια, compote φραμπουάζ και φρέσκο λίτσι, συνοδευόμενη από το signature Clover Club cocktail με gin, sakura vermouth, εσπεριδοειδή και raspberry. Ως ξεχωριστή πινελιά της βραδιάς, οι επισκέπτες θα λάβουν ένα κομψό gift box με εκλεκτές γλυκές δημιουργίες, ένα αναμνηστικό δώρο που θα τους επιτρέψει να διατηρήσουν τη μαγεία της βραδιάς και μετά το δείπνο.

Παράλληλα, το Manko Athens παρουσιάζει το Valentine’s Day Mystery of Love, μια βραδιά εμπνευσμένη από τη σύγχρονη περουβιανή κουζίνα και τη ζωντανή ατμόσφαιρα του χώρου. Η εμπειρία ξεκινά με ένα κοινό Pisco Punch και συνεχίζεται με ένα ειδικά διαμορφωμένο τριών πιάτων set menu, συνοδευόμενο από live μουσική. Ανάμεσα στις γευστικές προτάσεις ξεχωρίζουν το Amberjack Tiradito, με μαριναρισμένο amberjack, ginger και leche de tigre με κόκκινα berries, τα Lobster & Shrimp Dumplings σε chupe sauce με καρύδα και kaffir lime, καθώς και το Black Cod, γλασαρισμένο σε pilpil sauce με aji amarillo και miso, συνοδευόμενο από golden chaufa rice. Το δείπνο ολοκληρώνεται με το επιδόρπιο Black Forest Profiterole για sharing, με περουβιανή σοκολάτα και chicha morada. Στο τέλος της βραδιάς, οι επισκέπτες θα λάβουν μια secret recipe card ως αναμνηστικό, για να κρατήσουν ζωντανή την ανάμνηση της εμπειρίας. Για μια ακόμη πιο εκλεπτυσμένη πρόταση, το Manko Date Night Elevated προσφέρει luxury transfer από και προς το σπίτι, private dining με curated δείπνο τριών πιάτων, live σαξόφωνο που δημιουργεί ρομαντική ατμόσφαιρα και επιλογή σαμπάνιας ή cocktail pairing.

Ο χρόνος της φροντίδας αποκτά ξεχωριστό νόημα στο Guerlain Spa, το πρώτο και μοναδικό Guerlain Spa στην Ελλάδα. Υπογράφοντας την τέχνη της απόλυτης ευεξίας και της tailor-made φροντίδας από τον εμβληματικό γαλλικό οίκο, το February Spa Experience προσφέρει μια εμπειρία για δύο, σχεδιασμένη με ακρίβεια και αίσθηση. Περιλαμβάνει bespoke 60λεπτη θεραπεία, ιδιωτική heated pool, σαμπάνια και ένα Guerlain pouch ως αναμνηστικό δώρο. Στον χώρο του Guerlain Spa, οι επισκέπτες μπορούν επίσης να ανακαλύψουν επιλεγμένες δημιουργίες του οίκου, από αρώματα και skincare έως beauty essentials, ολοκληρώνοντας την εμπειρία με τον δικό τους ρυθμό.

Την εμπειρία του Αγίου Βαλεντίνου συμπληρώνει το Valentine’s Day Art Edit, μια έκθεση σύγχρονης τέχνης που θα πραγματοποιηθεί στο resort από τις 12 έως τις 15 Φεβρουαρίου. Το One&Only Aesthesis μεταμορφώνεται σε έναν τόπο καλλιτεχνικής έκφρασης, φιλοξενώντας Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες διαφορετικών γενεών και πρακτικών, οι οποίοι μέσα από 14 προσεκτικά επιλεγμένα έργα εξερευνούν τις διαστάσεις της αγάπης — Έρως, Αγάπη, Στοργή και Πάθος. Η έκθεση περιλαμβάνει ένα πλούσιο φάσμα μέσων, από μαρμάρινη γλυπτική και υφαντική τέχνη έως φωτογραφία, ζωγραφική, μεταλλικές κατασκευές και κεραμικά, προβάλλοντας έναν ζωντανό μικρόκοσμο της σύγχρονης δημιουργικότητας. Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν στην έκθεση στο κεντρικό κτίριο του resort και να συνεχίσουν το ταξίδι τους στους χώρους εστίασης, στο spa και στους μοναδικούς χώρους του One&Only Aesthesis.

Με ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα που συνδυάζει γαστρονομία, ευεξία, τέχνη και υψηλού επιπέδου φιλοξενία, το One&Only Aesthesis προσφέρει φέτος μια ολοκληρωμένη πρόταση για τον Άγιο Βαλεντίνο, σχεδιασμένη ώστε να καλύψει διαφορετικές προτιμήσεις και να δημιουργήσει αξέχαστες στιγμές για κάθε επισκέπτη.

Για περισσότερες πληροφορίες ή κρατήσεις επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://www.oneandonlyresorts.com/aesthesis/events/valentines-day