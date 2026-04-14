Το ONE&ONLY AESTHESIS εγκαινιάζει τα wine series με το κτήμα Παυλίδη

Το One&Only Aesthesis εγκαινιάζει μια νέα γαστρονομική και οινική εμπειρία παρουσιάζοντας τα Wine Series, ένα επιμελημένο πρόγραμμα αφιερωμένο σε καταξιωμένα οινοποιεία της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Οι εκδηλώσεις θα φιλοξενούνται στο εστιατόριο ORA by Ettore Botrini και Alelia Bar, προσφέροντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να εξερευνήσουν σε βάθος το terroir, τη δεξιοτεχνία της οινοποίησης και εξαιρετικές ετικέτες μέσα από καθοδηγούμενες γευσιγνωσίες και immersive masterclasses.

Η πρώτη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Απριλίου, με προσκεκλημένο το Κτήμα Παυλίδη από τη Δράμα. Η εμπειρία θα ξεκινήσει με ένα masterclass στο Alelia Bar, με εισηγητή τον Χρόνη Λάλα, Marketing & Exports Manager του οινοποιείου, πιστοποιημένο WSET Level 3 in Wines και επαγγελματία με πολυετή εμπειρία στον κλάδο του κρασιού.

Κατά τη διάρκεια του workshop, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη φιλοσοφία και την ταυτότητα του κτήματος μέσα από μια επιλεγμένη γευσιγνωσία έξι χαρακτηριστικών κρασιών του οινοποιείου. Η δοκιμή θα ξεκινήσει με τα THEMA White 2025 και EMPHASIS Assyrtiko 2025, θα συνεχιστεί με το THEMA Rosé 2025 και το THEMA Red 2024, ενώ θα ολοκληρωθεί με τα EMPHASIS Agiorgitiko 2022 και EMPHASIS Syrah 2022.

Η βραδιά θα συνεχιστεί στο ORA by Ettore Botrini με ένα ειδικά σχεδιασμένο γαστρονομικό μενού που θα αναδείξει τον διάλογο ανάμεσα στη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα και τα κρασιά του κτήματος. Πιάτα όπως fava με καπνιστό χέλι και μαρμελάδα κάππαρης, New-Age Vitello Tonnato, pasta mista με γαρίδες και σάλτσα bourdeto, καθώς και μοσχαρίσιο striploin με Porto jus και sabayon καφέ, συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο ταξίδι γεύσεων που κορυφώνεται με ένα ελαφρύ επιδόρπιο savarin με κρέμα γιαουρτιού, μανταρίνι και αρωματικό σιρόπι εσπεριδοειδών.

Το Κτήμα Παυλίδη ιδρύθηκε το 1998 από τον Χριστόφορο Παυλίδη στην περιοχή των Κοκκινογείων Δράμας, σε μια στενή κοιλάδα που περιβάλλεται αμφιθεατρικά από τα όρη Φαλακρό, Μενοίκιο και Παγγαίο. Η γεωγραφική αυτή διαμόρφωση δημιουργεί ένα ιδιαίτερο μικροκλίμα, με δροσερούς νυχτερινούς ανέμους που συμβάλλουν στη σταδιακή ωρίμανση των σταφυλιών και στην ανάπτυξη πλούσιων αρωματικών και φαινολικών χαρακτηριστικών.

Η φιλοσοφία του κτήματος βασίζεται στην πεποίθηση ότι η προσωπικότητα ενός κρασιού γεννιέται στον αμπελώνα. Οι ιδιόκτητοι αμπελώνες καλλιεργούνται με σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης και σύγχρονες καλλιεργητικές πρακτικές, ενώ ο τρύγος πραγματοποιείται χειρωνακτικά κατά τη διάρκεια της νύχτας ώστε να διατηρούνται αναλλοίωτα τα αρωματικά και γευστικά χαρακτηριστικά των σταφυλιών. Το χαρτοφυλάκιο του κτήματος περιλαμβάνει ετικέτες από ελληνικές και διεθνείς ποικιλίες όπως Ασύρτικο, Αγιωργίτικο, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Tempranillo και Syrah, όλες με την ένδειξη ΠΓΕ Δράμα.

Η πρωτοβουλία Wine Series στο One&Only Aesthesis φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν νέο θεσμό για τους φίλους του κρασιού και της υψηλής γαστρονομίας, δημιουργώντας μοναδικές εμπειρίες γύρω από το κρασί και τους ανθρώπους που το δημιουργούν, ενώ η επόμενη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο με προσκεκλημένο το Κτήμα Άλφα.

