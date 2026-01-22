«Το Μέσα μας κάνει τη Διαφορά» Νέα καμπάνια για τα Γεμιστά Παπαδοπούλου

Ξεχωρίζουν με τις μοναδικές και διαχρονικές γεύσεις Σοκολάτα και Βανίλια, αλλά και τις λαχταριστές γεύσεις φρούτων Φράουλα, Λεμόνι, Καρύδα, Πορτοκάλι και Μπανάνα. Τα Γεμιστά είναι το μπισκότο που μας συντροφεύει στις δικές μας αληθινές στιγμές.

Τα Γεμιστά Παπαδοπούλου, τα μπισκότα που αγαπήσαμε από παιδιά και συνεχίζουμε να απολαμβάνουμε σε κάθε ηλικία, επιστρέφουν με μια νέα επικοινωνία που παραμένει πιστή σε αυτό που τα έχει ξεχωρίσει από την πρώτη στιγμή: τη δύναμη της αυθεντικής τους γεύσης, της μοναδικής τους γέμισης!

Η νέα αυτή επικοινωνία αποτελεί συνέχεια της καμπάνιας με κεντρικό μήνυμα «Το μέσα μας κάνει τη διαφορά», παρουσιάζοντας αυτή τη φορά μια νέα, πιο συναισθηματική ιστορία. Μια ιστορία που μιλά για την αγάπη και τον αληθινό τρόπο με τον οποίο εκφράζεται.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα κορίτσι στην εφηβεία. Χορεύει με τις φίλες της στο δωμάτιό της και όταν ο μπαμπάς της μπαίνει στο χώρο αυτή τον διώχνει…η αντίδρασή της είναι αυθόρμητη, όπως συχνά συμβαίνει σε αυτή την ηλικία. Όμως, τα Γεμιστά Παπαδοπούλου γίνονται η αφορμή για να αλλάξει η στιγμή και να αποκαλυφθεί ό,τι πιο αληθινό και αυθεντικό: το μέσα της που εκφράζεται απλά, με ένα ειλικρινές «μπαμπά σ’ αγαπώ!».

Γιατί, τελικά, αυτό που έχουμε μέσα μας είναι αυτό που μας ορίζει. Όπως ακριβώς συμβαίνει και με τα Γεμιστά Παπαδοπούλου που είναι περήφανα για το δικό τους «μέσα», την απαράμιλλη κρέμα τους που τα κάνει τόσο απολαυστικά.

Την καμπάνια υπογράφει η 4 Wise Monkeys, με παραγωγή από τη STEFI PRODUCTIONS και σκηνοθεσία Αργύρη Παπαδημητρόπουλου.

Δείτε την καμπάνια εδώ: Γεμιστά Παπαδοπούλου “Το μέσα μας κάνει τη διαφορά” – YouTube