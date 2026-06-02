Το «Likely the Best Snack Ever» της Chiquita επιστρέφει με περισσότερες στιγμές απόλαυσης

LIFE
02/06/2026 (Τελευταία Ενημέρωση: 16.06.2026 - 15:29)
Το «Likely the Best Snack Ever» της Chiquita επιστρέφει με περισσότερες στιγμές απόλαυσης
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Η καμπάνια «Likely the Best Snack Ever» της Chiquita επιστρέφει ανανεωμένη, με νέα ενέργεια και καλοκαιρινή διάθεση.

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Μετά την περσινή της πρεμιέρα, η Chiquita περνά στο επόμενο κεφάλαιο της καμπάνιας «Likely the Best Snack Ever» (LTBSE), εξελίσσοντάς την σε μια πρωτοβουλία σχεδιασμένη να συναντά τους καταναλωτές στις στιγμές της καθημερινότητάς τους, εκεί όπου επιλέγουν να απολαμβάνουν το αγαπημένο τους σνακ.

Χτίζοντας πάνω στην υπάρχουσα δυναμική, η Chiquita αξιοποιεί μια απλή αλλά ουσιαστική διαπίστωση: σήμερα, τα σνακ δεν συνδέονται μόνο με τη γεύση, αλλά και με την ανάγκη των καταναλωτών να κάνουν επιλογές που τους προσφέρουν απόλαυση και τους κάνουν να αισθάνονται καλά. Με τα φυσικά διατροφικά τους οφέλη, την πρακτικότητα και τη θετική ενέργεια που προσφέρουν, οι μπανάνες παραμένουν μία από τις πιο προσιτές, απολαυστικές και καθημερινές επιλογές σνακ, πάντα με το παιχνιδιάρικο πνεύμα που χαρακτηρίζει τη Chiquita.

Το 2026, η καμπάνια θα ζωντανέψει μέσα από μια σειρά τοπικών ενεργειών σε σημεία λιανικής, στα social media, σε events και σε outdoor επικοινωνία, φέρνοντας το μήνυμα «Likely the Best Snack Ever» ακόμη πιο κοντά στους καταναλωτές καθ’ όλη τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου.

Από την 1η έως τις 30 Ιουνίου, η Chiquita θα υλοποιήσει προωθητική ενέργεια στα καταστήματα, προσφέροντας στους καταναλωτές που αγοράζουν 1 κιλό μπανάνες Chiquita την ευκαιρία να κερδίσουν ένα αποκλειστικό «Likely the Best Snack Ever» κεραμικό καλοκαιρινό σετ. Παράλληλα, η Chiquita θα παρουσιάσει μια νέα limited-edition συλλογή αυτοκόλλητων, με μηνύματα που αναδεικνύουν διαφορετικά οφέλη και στιγμές κατανάλωσης.

Το «Likely the Best Snack Ever» της Chiquita επιστρέφει με περισσότερες στιγμές απόλαυσης

Ακόμη, η Chiquita θα πραγματοποιήσει διαγωνισμό στο Instagram, προσκαλώντας τους καταναλωτές να αλληλεπιδράσουν με την καμπάνια και να μοιραστούν τι κάνει τις μπανάνες Chiquita ένα ξεχωριστό σνακ για κάθε στιγμή της ημέρας, μετατρέποντας το «Likely the Best Snack Ever» σε μια πιο διαδραστική και συμμετοχική εμπειρία.

Παράλληλα, η καμπάνια θα ενισχύσει την παρουσία της μέσα από μια νέα OOH ενέργεια που θα τρέξει από τον Ιούλιο έως τα τέλη Αυγούστου. Η outdoor καμπάνια θα περιλαμβάνει λεωφορεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Σαντορίνη, Κέρκυρα και Μύκονο, συνδυάζοντας τον παιχνιδιάρικο δημιουργικό κόσμο του «Likely the Best Snack Ever» με τη φρέσκια, καλοκαιρινή ενέργεια της τροπικής διάθεσης.

Η Chiquita εξερευνά επίσης νέους χώρους μέσα από την παρουσία της στο Be Well Festival και συνδέεται με το κοινό σε ένα περιβάλλον αφιερωμένο στη γυμναστική, την ευεξία και τον ενεργό τρόπο ζωής. Μέσα από αυτή τη δυναμική διοργάνωση, η Chiquita θα προσφέρει στους επισκέπτες μια διασκεδαστική και αξέχαστη εμπειρία, που ταιριάζει φυσικά με στιγμές δράσης και υγιεινό τρόπο ζωής.

O Marco Volpi, CMO της Chiquita δήλωσε: «Στον πυρήνα του, το “Likely the Best Snack Ever” είχε πάντα ως στόχο να αναδείξει όλα όσα κάνουν τις μπανάνες Chiquita® μοναδικά ακαταμάχητες. Τώρα, εξελίσσουμε ακόμη περισσότερο αυτή την ιδέα, δίνοντας το “παρών” σε περισσότερες στιγμές, περισσότερους χώρους και περισσότερες συζητήσεις, αποδεικνύοντας ότι η Chiquita δεν αποτελεί απλώς μέρος της σνακ κουλτούρας, αλλά συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωσή της».

Καθώς οι συνήθειες γύρω από τα σνακ συνεχίζουν να εξελίσσονται, η Chiquita αναδεικνύει πως το αυθεντικό grab-and-go σνακ εξακολουθεί να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο: μια φυσικά θρεπτική, πρακτική επιλογή που προσφέρει θετική ενέργεια σε μια καθημερινότητα γεμάτη ολοένα και πιο σύνθετες εναλλακτικές.

Για να μάθετε περισσότερα, ακολουθήστε την Chiquita στο  Instagram, το Facebook και το TikTok. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Chiquita και τις νόστιμες συνταγές, επισκεφθείτε το Chiquita.gr

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