Το Hard Rock Cafe Athens στηρίζει τον αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού μέσα από την 26η καμπάνια PINKTOBER®

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου, το Hard Rock Cafe Athens προσκαλεί την τοπική κοινότητα και τους επισκέπτες του να γίνουν μέρος μιας εμπειρίας που ενώνει τη μουσική, την ψυχαγωγία και την κοινωνική προσφορά. Κάθε δράση είναι ένα μήνυμα ενδυνάμωσης και ταυτόχρονα μια ευκαιρία να στηρίξουμε έναν σκοπό που αφορά όλους μας:

Pinktober DJ Sets (07 & 21 Οκτωβρίου): Η DJ Ιωάννα Μπρατσολιά δίνει τον ρυθμό με δύο μοναδικά sets αφιερωμένα στη γυναικεία δύναμη.

Pinktober Merchandise : Η ειδική συλλογή είναι διαθέσιμη στο Rock Shop για όλο τον Οκτώβριο, με μέρος των εσόδων ενισχύει το φιλανθρωπικό έργο του Hard Rock Heals Foundation®, αφιερωμένο στην ενημέρωση και την έρευνα για τον καρκίνο του μαστού.

Στο πλαίσιο της σταθερής στήριξης σε αυτόν τον αγώνα, η ομάδα του Hard Rock Cafe Athens βρέθηκε στο πλευρό του Συλλόγου Άλμα Ζωής, συμμετέχοντας με χιλιάδες ακόμα δρομείς στο Greece Race for the Cure, το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός ενάντια στον καρκίνο του μαστού.

«Πρόκειται για μία ασθένεια που αφορά χιλιάδες γυναίκες και τις οικογένειές τους στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Στο Hard Rock Cafe Athens πιστεύουμε στη δύναμη της κοινότητας. Και μέσα από το Pinktober έχουμε την ευκαιρία να ενώσουμε φωνές, να μοιραστούμε εμπειρίες και να συμβάλουμε έμπρακτα στην ενημέρωση, την πρόληψη και την έρευνα κατά του καρκίνου του μαστού. Είμαστε περήφανοι που κάθε χρόνο συμμετέχουμε ενεργά σε αυτόν τον αγώνα», δήλωσε ο Σταμάτης Τσαμτσουκάκης, Γενικός Διευθυντής του Hard Rock Cafe Athens.

Η καμπάνια PINKTOBER® υλοποιείται διεθνώς σε Hard Rock Cafes, Hotels & Casinos, με πρωτοβουλίες που περιλαμβάνουν θεματικά events, ειδικές συλλογές προϊόντων, μουσικές εμπειρίες και συνεργασίες με οργανισμούς που δίνουν μάχη ενάντια στον καρκίνο του μαστού. Από την έναρξή της, έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 13 εκατομμύρια δολάρια για έρευνα και υποστήριξη.

Περισσότερες πληροφορίες: www.hardrock.com/PINKTOBER