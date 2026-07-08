Το Hard Rock Cafe Athens προσφέρει 15% έκπτωση με την επίδειξη εισιτηρίου οποιασδήποτε συναυλίας!

Το Hard Rock Cafe Athens υποδέχεται τους concert-goers της χώρας με 15% έκπτωση στο Cafe και το Rock Shop®, μετατρέποντας κάθε εισιτήριο συναυλίας στο απόλυτο VIP πάσο.

Για το Hard Rock Cafe Athens, η live μουσική δεν σταματά στη σκηνή, γι’ αυτό και υποδέχεται με ένα προνομιακό «ευχαριστώ», όσους κρατούν τον ρυθμό ζωντανό! Σε μια γεμάτη συναυλιακή χρονιά, όπου οι μουσικόφιλοι στηρίζουν με το πάθος τους τις ζωντανές εμφανίσεις και τους αγαπημένους τους καλλιτέχνες, το Hard Rock Cafe Athens επιστρέφει αυτή την αγάπη στην κοινότητα. Αναγνωρίζοντας ότι η εμπειρία μιας συναυλίας ξεκινάει πολύ πριν ανάψουν τα φώτα της σκηνής και συνεχίζεται αφού κοπάσει το τελευταίο χειροκρότημα, το Hard Rock Cafe Athens γίνεται το επίσημο «σημείο συνάντησης» των fans, προσφέροντάς τους τα προνόμια που τους αξίζουν.

Με το σύνθημα ότι η μουσική μάς ενώνει όλους, το Hard Rock Cafe Athens στο Μοναστηράκι ανοίγει τις πόρτες του και προσφέρει έκπτωση 15% με την επίδειξη του εισιτηρίου οποιασδήποτε επερχόμενης συναυλίας πραγματοποιείται στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, οι κάτοχοι των εισιτηρίων επωφελούνται άμεσα από τα παρακάτω exclusive προνόμια:

15% έκπτωση σε όλες τις επιλογές του καταλόγου φαγητού, καθώς και στα μη αλκοολούχα ποτά στο Cafe, για το τέλειο pre-concert warm up.

15% έκπτωση για αγορές σε όλα τα εμβληματικά αναμνηστικά είδη, συλλεκτικά pins και είδη ρουχισμού από το Rock Shop® , για να εμπλουτίσετε τη συναυλιακή σας γκαρνταρόμπα.

Είτε ετοιμάζεστε για ένα μεγάλο stadium show, είτε πηγαίνετε σε ένα μουσικό φεστιβάλ ή τοπικό live, το Hard Rock Cafe Athens σας περιμένει για να συνδυάσετε το πάθος σας για τη μουσική με all-time classic γεύσεις, τη θρυλική συλλογή αυθεντικών memorabilia και το πιο αυθεντικό vibe της πόλης.

Γιατί στο Hard Rock Cafe, η μουσική είναι η οικογένειά μας και κάθε concert-goer είναι VIP καλεσμένος μας!