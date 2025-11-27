Το GiO επιστρέφει στο χειμερινό του «σπίτι» για τη δεύτερη σεζόν του στο The Margi

Μετά τον πρώτο εξαιρετικά επιτυχημένο χρόνο, κατά τον οποίο αγαπήθηκε για την αυθεντική ιταλική κουζίνα και την φινέτσα του, το GiO επιστρέφει δυναμικά στην χειμερινή σκηνή της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Σβήνοντας τα «πρώτα του κεράκια», συνεχίζει με σταθερή φιλοσοφία κι ανανεωμένη αυτοπεποίθηση, παραμένοντας πιστό στην γευστική ταυτότητα που το καθιέρωσε.

Το μενού υπογράφει ο πολυ-βραβευμένος Παναγιώτης Γιακαλής, “Σεφ της Χρονιάς” στα FnL Awards 2025, ενώ τη γλυκιά εμπειρία απογειώνει ο Μανώλης Στήθος, “Chef Pâtissier της Χρονιάς” στους Χρυσούς Σκούφους 2025. Όπως πάντα, τα ολόφρεσκα υλικά από τη Margi Farm αποτελούν το θεμέλιο κάθε πιάτου.

Το GiO διατηρεί τα signature πιάτα που ξεχώρισαν, όπως το Paccheri al Ragú, τα Scaloppine al limone και τα Gnocchi al Tartufo, ενώ παρουσιάζει και επιλεγμένες νέες προτάσεις, με ενδιαφέρουσα προσθήκη το Spaghetti al Pesce, μια μεσογειακή, καθαρή και απόλυτα ιταλική δημιουργία.

Το κελάρι του GiO συνεχίζει να προσφέρει μια εκλεκτή συλλογή ελληνικών και διεθνών κρασιών, ενώ η cocktail list από τον Κωνσταντίνο Καρασάββα συνθέτει το ιδανικό pairing για κάθε γεύμα.

The Margi Hotel, Λητούς 11, Βουλιαγμένη

Για κρατήσεις επικοινωνήστε:

Τηλ: +30 2108929165

Email: [email protected]

www.themargi.gr