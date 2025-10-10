Το Galaxy S25 Edge είναι πλέον διαθέσιμο

Η Samsung Electronics Hellas ανακοίνωσε τη διαθεσιμότητα του Galaxy S25 Edge στην Ελλάδα και την Κύπρο. Με τον εντυπωσιακό του σχεδιασμό, τις wow λειτουργίες και την εκπληκτική απόδοση, το Galaxy S25 Edge ξεχωρίζει ανάμεσα στην flagship σειρά Galaxy S.

Η νέα προσθήκη επαναπροσδιορίζει την έννοια του κομψού σχεδιασμού της εταιρείας, με πάχος μόλις 5,8 χιλιοστά και βάρος 163 γραμμάρια. Το σώμα από τιτάνιο προσφέρει αντοχή στη συσκευή, ενώ η οθόνη με διαγώνιο 6,7 ίντσες προστατεύεται από Corning Gorilla Glass Ceramic 2.

Το Galaxy S25 Edge διαθέτει ένα σύστημα οπίσθιας κάμερας υψηλής ανάλυσης που αποτελείται από δύο κάμερες — μια υπερευρυγώνια κάμερα 12 MP και μια ευρυγώνια κάμερα 200 MP. Με την προσθήκη του ProVisual Engine, οι κάμερες του Galaxy S25 Edge προσφέρουν ευκρινείς, καθαρές και ζωντανές φωτογραφίες, μέρα ή νύχτα. Ο θόρυβος του φόντου αφαιρείται εύκολα και προσαρμόζεται με το Audio Eraser δημιουργώντας στη συνέχεια reels με το Auto Trim.

Το Galaxy S25 Edge είναι εξοπλισμένο με τον Snapdragon 8 Elite Mobile Platform for Galaxy, που προσφέρει εκπληκτική απόδοση και AI δυνατότητες. Οι λειτουργίες Galaxy AI, όπως το Audio Eraser4, το Drawing Assist και το ProScaler, φέρνουν εργαλεία επαγγελματικού επιπέδου στα χέρια των χρηστών. Ταυτόχρονα, το Galaxy S25 Edge μπορεί να γίνει οκαθημερινός σύμμαχος των χρηστών, με τις λειτουργίες Now Brief και Now Bar (δεν διατίθενται στα ελληνικά) που συνδυάζουν πληροφορίες από διαφορετικές εφαρμογές και προσφέρουν ειδοποιήσεις στους χρήστες για τις καθημερινές τους μετακινήσεις, τα γεύματα και άλλες δραστηριότητες.

Επιπλέον, η συνεργασία μεταξύ της Samsung και της Google, και η ουσιαστική ενσωμάτωση των λειτουργιών της τελευταίας στις συσκευές της Samsung, φέρνει τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις του Gemini σε περισσότερους χρήστες. Για παράδειγμα, με τις νέες δυνατότητες κοινής χρήσης κάμερας και οθόνης, οι χρήστες μπορούν να δείξουν στο Gemini Live αυτό που βλέπουν στην οθόνη τους ή στο περιβάλλον γύρω τους, ενώ ταυτόχρονα αλληλεπιδρούν μαζί τους σε μια σχεδόν ζωντανή συνομιλία.

Οι παραπάνω εμπειρίες έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα τη διευκόλυνση της καθημερινότητας του χρήστη καθώς και την προστασία των δεδομένων του. Η Μηχανή Προσωπικών Δεδομένων συνδυάζει και επεξεργάζεται τα πρωτογενή δεδομένα και παρέχει προσαρμοσμένες προτάσεις. Κρυπτογραφεί αυτά τα δεδομένα και τα αποθηκεύει στη συσκευή με το Knox Vault, καθιστώντας τα ασφαλή. Παράλληλα, με το Knox Matrix Trust Chain, ο χρήστης μπορεί να παρακολουθεί την ασφάλεια άλλων συσκευών απευθείας από το Galaxy smartphone του.

Το Galaxy S25 Edge είναι διαθέσιμο σε τρία εντυπωσιακά χρώματα: Titanium Silver, Titanium Jetblack και Titanium Icyblue μέσα από το επίσημο δίκτυο συνεργατών της Samsung Electronics Hellas καθώς και το eStore της εταιρείας Το Samsung eShop (https://www.samsung.com/gr/) λειτουργεί η Samsung Electronics Ελλάς Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εισαγωγική και Εμπορική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Ειδών (Λ. Κηφισίας 24α, Μαρούσι Αττικής, 15125, αρ. ΓΕΜΗ 009349401000).