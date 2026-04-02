Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ στηρίζει το 5ο Race for Autism Gr

Η Παγκόσμια Ημέρα Ενημέρωσης για τον Αυτισμό αποτελεί μια σημαντική αφορμή για να αναδειχθεί η ανάγκη της ενημέρωσης, της αποδοχής και της ισότιμης συμμετοχής των ατόμων με νευροδιαφορετικότητα.

Σε αυτό το πλαίσιο, το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ συνεχίζει να στηρίζει ενεργά το 5ο Race for Autism Gr, ενισχύοντας το μήνυμα της συμπερίληψης στον αθλητισμό.

Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ βρίσκεται στο πλευρό του 5ου Race for Autism Gr, μιας διοργάνωσης που έχει πλέον καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για την ευαισθητοποίηση γύρω από τον αυτισμό και την προάσπιση της ισότιμης συμμετοχής όλων. Το 5ο Race for Autism θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 5 Απριλίου 2026, στην Παραλία Καβουρίου στη Βουλιαγμένη, με ώρα εκκίνησης στις 09:30 και διαδρομή 5 χιλιομέτρων.

Μέσα από τη στήριξή του στη διοργάνωση, το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ αναδεικνύει με συνέπεια τη σύνδεση του αθλητισμού με αξίες όπως η συμπερίληψη, η αλληλεγγύη και ο σεβασμός προς τη διαφορετικότητα, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή και διαχρονική του δέσμευση για μια κοινωνία πιο ανοιχτή, προσβάσιμη και υποστηρικτική για όλους.