Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ στηρίζει την αθλήτρια Κατερίνα Παπαδιώτη

19/03/2026 (Τελευταία Ενημέρωση: 25.03.2026 - 02:29)
 Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ διευρύνει σταθερά την παρουσία του στον ελληνικό αθλητισμό, στηρίζοντας αθλητές που ξεχωρίζουν για τη συνέπεια, την αφοσίωση και το αγωνιστικό τους ήθος. Στο πλαίσιο αυτό, προχωρά σε συνεργασία με την αθλήτρια Taekwon-do ITF Κατερίνα Παπαδιώτη.

Η Κατερίνα Παπαδιώτη ανήκει στη νέα γενιά αθλητών που συνδυάζουν υψηλές επιδόσεις με ακαδημαϊκές απαιτήσεις, καθώς φοιτά στο 3ο έτος της Ιατρικής Σχολής Ιωαννίνων. Με σημαντικές διακρίσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, έχει ήδη κατακτήσει τίτλους σε κορυφαίες διοργανώσεις όπως: Διπλά Χρυσή Παγκόσμια Πρωταθλήτρια για το 2025, Χρυσή στο Παγκόσμιο Κύπελλο το 2024, έξι φορές Χρυσή Πρωταθλήτρια Ευρώπης (2020-2025), καλύτερη αθλήτρια της Ευρώπης MVP το 2023. Για το 2026 ξεκίνησε την αγωνιστική της χρονιά με δύο χρυσά μετάλλια στο πρόσφατο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Taekwon-do ITF. Επόμενος σταθμός το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2026, όπου θα κληθεί να υπερασπιστεί τον τίτλο της Πανευρωπαϊκής Πρωταθλήτριας για ακομή μία χρονιά!. 

Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ επιβεβαιώνει έμπρακτα τη δέσμευσή του να στηρίζει αθλητές που με την πορεία, την προσπάθεια και τις αξίες τους αποτελούν πρότυπα επιμονής, πειθαρχίας και προόδου, συμβάλλοντας ενεργά στην ενίσχυση του ελληνικού αθλητισμού

