Το φυσικό μεταλλικό νερό μ. βρίσκεται εκεί όπου ορίζεται η σύγχρονη γαστρονομία,στο 10ο Dine Athens Restaurant Week

Στο 10ο Dine Athens, το κορυφαίο γαστρονομικό γεγονός της Αθήνας που διοργανώνεται από την Alpha Bank σε συνεργασία με τη Visa, περισσότερα από 200 επιλεγμένα εστιατόρια παρουσιάζουν ειδικά διαμορφωμένα μενού που εκφράζουν τη σύγχρονη fine dining σκηνή της Αθήνας. Εκεί θα βρείτε το φυσικό μεταλλικό νερό μ., καθώς η βραβευμένη γυάλινη φιάλη του εντάσσεται αρμονικά σε κάθε περιβάλλον υψηλής γαστρονομίας. Δεν συνοδεύει απλώς το γεύμα, λειτουργεί ως στοιχείο ισορροπίας και καθαρότητας, αναδεικνύοντας τις γεύσεις, εξισορροπώντας τις εντάσεις και επιτρέποντας στις πρώτες ύλες να εκφραστούν με ακρίβεια και διακριτικότητά.

Υπάρχουν στιγμές που η γεύση, η αισθητική και η ατμόσφαιρα συνθέτουν κάτι περισσότερο από ένα δείπνο: μία ολοκληρωμένη έκφραση σύγχρονης φιλοξενίας. Tο φυσικό μεταλλικό νερό μ., ως αποκλειστικός χορηγός νερού στο Dine Athens Restaurant Week by Alpha Bank, συναντά όλους εσάς για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στον μεγαλύτερο γαστρονομικό θεσμό της πόλης.

Από τις 2 έως τις 22 Μαρτίου, η Αθήνα μετατρέπεται σε προορισμό γαστρονομικής ανακάλυψης. Το Dine Athens, προσκαλεί το κοινό να βιώσει curated εμπειρίες σε μερικά από τα πιο ξεχωριστά εστιατόρια της πόλης, με το φυσικό μεταλλικό νερό μ. να συνοδεύει κάθε στιγμή που αξίζει να απολαύσεις χωρίς βιασύνη.