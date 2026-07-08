To ΦΡΟΥΙ ΖΕΛΕ ΓΙΩΤΗΣ «Παίζει πολύ» στο κορυφαίο event ηλεκτρονικής μουσικής με τους Rampa και &Me!

Το ΦΡΟΥΙ ΖΕΛΕ ΓΙΩΤΗΣ, το πιο playful καλοκαιρινό επιδόρπιο, βρέθηκε στο κορυφαίο event ηλεκτρονικής μουσικής με τους Rampa και &Me, προσφέροντας μία ολοκληρωμένη εμπειρία που ανέδειξε το brand, συνδυάζοντας γεύση, διαδραστικές εμπειρίες και αυθεντικό content creation, μετατρέποντας τα κλασικά jelly shots σε ένα απρόσμενο festival highlight.

Το κοινό είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί το Free Jelly Shots Van by ΓΙΩΤΗΣ και να απολαύσει δροσερά shots, φτιαγμένα από αγαπημένες γεύσεις ΦΡΟΥΙ ΖΕΛΕ ΓΙΩΤΗΣ σε απίθανους, πρωτότυπους γευστικούς συνδυασμούς: Φράουλα x Aperol, Κεράσι x Τσίπουρο, Λεμόνι x Τεκίλα, Ανανάς x Ρούμι και Ροδάκινο x Gin, που έκλεψαν τις εντυπώσεις της βραδιάς.

Παράλληλα, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του ΦΡΟΥΙ ΖΕΛΕ ΓΙΩΤΗΣ, οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε άμεσο διαγωνισμό (instant win), παίζοντας στο Fruit Score Machine και διεκδικώντας μοναδικά καλοκαιρινά δώρα.

Η εμπειρία κορυφώθηκε στο ειδικά διαμορφωμένο video booth, όπου, με φόντο πολύχρωμα φρούτα και κρατώντας πρωτότυπα fun props, το κοινό χόρεψε στους afro-house ρυθμούς του «Jelly Jelly Dance», εμπνευσμένου από το jingle της εμβληματικής καμπάνιας του ΦΡΟΥΙ ΖΕΛΕ ΓΙΩΤΗΣ, δημιουργώντας αυθεντικό περιεχόμενο που μοιράστηκε στα social media.

Η συνολική παρουσία του ΦΡΟΥΙ ΖΕΛΕ ΓΙΩΤΗΣ επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τον σύγχρονο, νεανικό και διαδραστικό χαρακτήρα του brand, αναδεικνύοντας τη δυναμική του παρουσία στις πιο ξεχωριστές καλοκαιρινές εμπειρίες.

ΦΡΟΥΙ ΖΕΛΕ ΓΙΩΤΗΣ. Παίζει πολύ!