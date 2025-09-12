Το Freenow στο πλευρό του Primer Music Festival για τρίτη συνεχόμενη χρονιά

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το Freenow by Lyft ήταν ο επίσημος συνεργάτης μετακίνησης του Primer Music Festival, βοηθώντας χιλιάδες επισκέπτες να φτάσουν στο ΟΑΚΑ με ταξί για το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.

Η διαδρομή προς και από το φεστιβάλ έγινε κομμάτι της εμπειρίας: πιο άνετη, πιο ασφαλής και πιο ξέγνοιαστη. Με ειδικά σημεία επιβίβασης και αποβίβασης γύρω από τον χώρο και 24ωρη διαθεσιμότητα, το Freenow εξασφάλισε στο κοινό αξιόπιστη μετακίνηση με ταξί ώστε να απολαύσει τη μουσική από το πρώτο set μέχρι την επιστροφή μετά το after hours stage.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου 6 & 7 Σεπτεμβρίου:

Χιλιάδες διαδρομές με το Freenow οδήγησαν τους fans απευθείας προς και από τη μουσική που αγαπούν.

Τo αποκορύφωμα της κίνησης γύρω από το OAKA σημειώθηκε μεταξύ 18:00-20:00 και 23:00-1:00 και τις δύο ημέρες του φεστιβάλ.

Οι μετακινήσεις προς και από το ΟΑΚΑ αυξήθηκαν 15 φορές σε σύγκριση με το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, χάρη στους λάτρεις της ηλεκτρονικής μουσικής που εμπιστεύτηκαν το Freenow για να ζήσουν τον παλμό της διοργάνωσης.

Οι διεθνούς φήμης DJs και οι ομάδες τους εμπιστεύτηκαν επίσης το Freenow για τις μετακινήσεις τους στην Αθήνα. Από το ξενοδοχείο στη σκηνή και πίσω, το Freenow εξασφάλισε αξιοπιστία και συνέπεια στο πρόγραμμά τους.

Ο CEO της διοργανώτριας εταιρείας Candy Cane Events, ανέφερε: «Με το Freenow, η εμπειρία Primer ξεκινά από τη στιγμή που μπαίνεις στο ταξί. Οι επισκέπτες έφτασαν χωρίς άγχος και οι DJs με τις ομάδες τους ήταν πάντα στην ώρα τους. Για εμάς, έχει σημασία να συνεργαζόμαστε με έναν partner που ξέρει ότι η εμπειρία ξεκινά πριν καν φτάσεις στον προορισμό σου. Ιδίως σε έναν προορισμό που προσελκύει φεστιβαλικό τουρισμό από όλη την Ευρώπη, είναι κρίσιμο να έχουμε στο πλευρό μας ένα ευρωπαϊκό brand μετακίνησης που προσφέρει αξιοπιστία, συνέπεια και άνεση σε κάθε διαδρομή.»

Η Άσπα Τοπαλίδου, Γενική Διευθύντρια της FREENOW Ελλάδας, σημείωσε: «Το Primer Music Festival αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα highlights του καλοκαιριού και ως Freenow, είμαστε περήφανοι που για τρίτη συνεχόμενη χρονιά φέραμε το κοινό πιο κοντά στη μουσική που αγαπά. Θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε τον κόσμο εκεί που δημιουργούνται οι καλύτερες αναμνήσεις».

Με την ολοκλήρωση της συνεργασίας αυτής, το Freenow επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως αξιόπιστος συνεργάτης για κορυφαία φεστιβάλ και events, συνδέοντας το κοινό με τις πιο δυνατές εμπειρίες ψυχαγωγίας στην Ευρώπη.