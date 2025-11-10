Το Freenow στήριξε το Athens Bar Show προωθώντας την υπεύθυνη και ασφαλή μετακίνηση

Με κοινό όραμα την ασφάλεια, τη βιωσιμότητα και την υπεύθυνη διασκέδαση, το Athens Bar Show και το Freenow by Lyft, Επίσημος Συνεργάτης Μετακίνησης της φετινής διοργάνωσης, ένωσαν δυνάμεις για να προωθήσουν το μήνυμα «Don’t Drink and Drive» και να εξασφαλίσουν ασφαλείς και άνετες μετακινήσεις για όλους τους επισκέπτες καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης και των παράλληλων εκδηλώσεων της Athens Bar Week.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, το Freenow δημιούργησε ειδικά σημεία επιβίβασης και αποβίβασης στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων καθ’ όλη τη διάρκεια του Athens Bar Show, καθώς και στο International Closing Party, διευκολύνοντας την πρόσβαση χιλιάδων επισκεπτών και ενισχύοντας την εμπειρία ασφάλειας, άνεσης και ευκολίας μετακίνησης.

Η συνεργασία εντάσσεται στη φετινή θεματική του Athens Bar Show 2025, που γιορτάζει 15 χρόνια έμπνευσης, καινοτομίας και υπευθυνότητας, αναδεικνύοντας την Ελλάδα ως διεθνές σημείο αναφοράς για τη φιλοξενία, την εκπαίδευση στα μπαρ και των αποσταγμάτων. Η συνεργασία του Freenow με το Athens Bar Show στοχεύει να εμπνεύσει επαγγελματίες της εστίασης και επισκέπτες να απολαμβάνουν την εμπειρία της πιο δημιουργικής εβδομάδας του χρόνου με ασφάλεια και σεβασμό, απέναντι στον εαυτό τους, στους άλλους και στο περιβάλλον.

Η Άσπα Τοπαλίδου, Γενική Διευθύντρια της Freenow Ελλάδας, δήλωσε: «Η συνεργασία μας με το Athens Bar Show εκφράζει απόλυτα τη δέσμευσή μας για υπεύθυνη κινητικότητα και ασφάλεια στις μετακινήσεις. Θέλουμε κάθε επισκέπτης να ζήσει στο έπακρο τη μοναδική εμπειρία του Athens Bar Show, γνωρίζοντας πως έχει στη διάθεσή του μια εύκολη και αξιόπιστη επιλογή μετακίνησης για να επιστρέψει με ασφάλεια».

Από την πλευρά του Athens Bar Show, ο δημιουργός του, Μπάμπης Καϊδαλίδης, τόνισε: «Η υπεύθυνη κατανάλωση και η ασφάλεια των επισκεπτών και έκθετων μας είναι θεμελιώδεις αξίες του Athens Bar Show. Η συνεργασία μας με το Freenow, μας επιτρέπει να ενισχύσουμε το μήνυμα “Don’t Drink and Drive” στην πράξη, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη λύση μετακίνησης για όλους όσους συμμετέχουν στη φετινή επετειακή διοργάνωση».