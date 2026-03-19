Το Freenow by Lyft βραβεύει τους οδηγούς της χρονιάς και διπλασιάζει τα φιλοδωρήματα για την Παγκόσμια Ημέρα Οδηγών Ταξί

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Οδηγών Ταξί στις 22 Μαρτίου, το Freenow by Lyft τιμά τη συμβολή των συνεργαζόμενων οδηγών της στην καθημερινή μετακίνηση των πολιτών.

Στο πλαίσιο των εορτασμών, η εταιρεία ανέδειξε τους 30 οδηγούς με τον υψηλότερο αριθμό διαδρομών την προηγούμενη χρονιά, που ξεχώρισαν για την αφοσίωση, την επαγγελματική συμπεριφορά και την εξαιρετική εξυπηρέτηση των επιβατών. Κατά τη διάρκεια της βράβευσης, οι οδηγοί συμμετείχαν σε ειδικό σεμινάριο του οργανισμού Φάρος Τυφλών Ελλάδος, μαθαίνοντας βασικές δεξιότητες για την εξυπηρέτηση επιβατών με οπτική αναπηρία.

Παράλληλα, την Κυριακή 22 Μαρτίου, η Freenow θα διπλασιάζει κάθε φιλοδώρημα που οι χρήστες επιλέγουν να αφήσουν μέσω της εφαρμογής, ως επιπλέον επιβράβευση για τους επαγγελματίες οδηγούς.

Τί μπορείς να κάνεις;

Απλώς επίλεξε ένα από τα προκαθορισμένα ποσά φιλοδωρημάτων ή γράψε το ποσό της επιλογής σου στο τέλος της διαδρομής και το Freenow θα φροντίσει για τα υπόλοιπα.

Ο Κωνσταντίνος Δρακόπουλος, Senior Operations Manager του Freenow, δηλώνει: “Η Παγκόσμια Ημέρα Οδηγών Ταξί μας θυμίζει πόσο σημαντικοί είναι οι άνθρωποι πίσω από το τιμόνι. Κάθε διαδρομή που ολοκληρώνεται με ασφάλεια και χαμόγελο είναι αποτέλεσμα της αφοσίωσης και της καθημερινής προσπάθειας των συνεργαζόμενων οδηγών μας. Με τα Βραβεία “Οδηγός της Χρονιάς” και το διπλασιασμό των φιλοδωρημάτων, θέλουμε να τους δείξουμε ότι η προσπάθειά τους δεν περνάει απαρατήρητη και ότι το Freenow είναι δίπλα τους, κάθε μέρα.”

Σήμερα, το Freenow συνδέει περισσότερους από 14.000 οδηγούς με 2,5 εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες σε όλη την Ελλάδα, συμβάλλοντας καθημερινά σε αξιόπιστες, εύκολες και ασφαλείς μετακινήσεις. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Οδηγών Ταξί η εταιρεία στηρίζει έμπρακτα τους επαγγελματίες οδηγούς ταξί και καλεί όλους τους χρήστες να γιορτάσουν μαζί, εκφράζοντας την εκτίμησή τους με ένα απλό αλλά ουσιαστικό “ευχαριστώ”.