Το Freenow by Lyft σημειώνει ιστορική χρονιά το 2025

Το 2025 αποτέλεσε μία ακόμη χρονιά ισχυρής ανάπτυξης και στρατηγικής εξέλιξης για το Freenow by Lyft στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας την ηγετική του θέση στις αστικές μετακινήσεις.

Με σταθερό επίκεντρο τον επιβάτη και τον οδηγό, η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει σε καινοτόμες υπηρεσίες, τεχνολογία και πανελλαδική επέκταση, καταγράφοντας εντυπωσιακά αποτελέσματα σε όλους τους βασικούς δείκτες. Χάρη στην εξαιρετική πορεία του τουρισμού και στην καθιέρωση της Αθήνας ως δωδεκάμηνου τουριστικού προορισμού, η συνολική αγορά ταξί σημείωσε σημαντική ανάπτυξη. Επίσης, η εφαρμογή του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ενίσχυσε περαιτέρω τη ζήτηση για ταξί, τάση που αποτυπώθηκε και στον αυξημένο αριθμό διαδρομών στην πλατφόρμα.

Σε αυτό το ιδιαίτερα ευνοϊκό περιβάλλον, το Freenow, το #1 taxi app στην Ελλάδα, αναπτύχθηκε ακόμη πιο δυναμικά, ξεπερνώντας την τάση της αγοράς με διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης και καταγράφοντας την καλύτερη χρονιά στην ιστορία του, 14 χρόνια μετά την ίδρυσή του. Ο Δεκέμβριος αναδείχθηκε ως ο πιο επιτυχημένος μήνας που έχει καταγράψει ποτέ η Freenow, με ιστορικό ρεκόρ ενεργών οδηγών και επιβατών.

Παράλληλα, το οικοσύστημα του Freenow στην Ελλάδα ξεπέρασε το ορόσημο των 2,5 εκατομμυρίων εγγεγραμμένων επιβατών, επιβεβαιώνοντας τη διαρκώς αυξανόμενη εμπιστοσύνη των Ελλήνων και των διεθνών χρηστών. Σήμερα, η πλατφόρμα συνεργάζεται με περισσότερους από 15.000 επαγγελματίες οδηγούς ταξί, αποτελώντας το μεγαλύτερο και πιο δυναμικό δίκτυο συνεργαζόμενων επαγγελματιών οδηγών στην Ελλάδα.

Ιδιαίτερα δυναμική ήταν η ανάπτυξη της πλατφόρμας στις μετακινήσεις από και προς τα ελληνικά αεροδρόμια, όπου καταγράφηκε αύξηση 40% στις σχετικές διαδρομές, αντανακλώντας την έντονη τουριστική και επαγγελματική κινητικότητα. Την ίδια στιγμή, οι προγραμματισμένες διαδρομές αυξήθηκαν συνολικά κατά 40%, επιβεβαιώνοντας την αξιοπιστία της υπηρεσίας και τη στροφή των επιβατών στον έγκαιρο και ασφαλή προγραμματισμό των μετακινήσεών τους.

Επιπλέον, καταγράφηκαν διπλάσιες διαδρομές στην περιφέρεια, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική ανάπτυξη και διεύρυνση της πλατφόρμας σε όλη την Ελλάδα. Το 2025, το δίκτυο του Freenow επεκτάθηκε δυναμικά σε 20 νέες πόλεις, προσφέροντας πλέον τη δυνατότητα στους επιβάτες να μετακινούνται με Freenow πανελλαδικά.

Το 2025 αποτέλεσε χρονιά ουσιαστικών συνεργασιών και επενδύσεων στην καινοτομία της πλατφόρμας. Νέες λειτουργίες, όπως η Υπόσχεση για Ραντεβού Αεροδρομίου ενίσχυσαν την εμπιστοσύνη των χρηστών και υποστήριξαν την επαγγελματική δραστηριότητα των συνεργαζόμενων οδηγών. Οι επενδύσεις αυτές αποτυπώθηκαν έμπρακτα και στην ποιότητα της υπηρεσίας, καθώς τα φιλοδωρήματα προς τους οδηγούς αυξήθηκαν κατά 20%, ξεπερνώντας συνολικά το 1.000.000 ευρώ, ως ένδειξη εμπιστοσύνης, επαγγελματισμού και ποιοτικής εξυπηρέτησης.

Μόνο στην Ελλάδα, μέσα στο 2025 διανύθηκαν μέσω της πλατφόρμας 90,6 εκατομμύρια χιλιόμετρα, που ισοδυναμούν με ένα ταξίδι από τη Γη στη Σελήνη περίπου 240 φορές, αποτυπώνοντας το πραγματικό μέγεθος και τη συχνότητα χρήσης του Freenow στην καθημερινότητα των επιβατών. Ενδεικτικό της ισχυρής σχέσης εμπιστοσύνης με την υπηρεσία είναι και ο πιο πιστός επιβάτης της χρονιάς, ο οποίος πραγματοποίησε περίπου 1.500 διαδρομές σε διάστημα ενός έτους, επιβεβαιώνοντας τον καθοριστικό ρόλο της εφαρμογής στις αστικές μετακινήσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Freenow by Lyft επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του στην ελληνική οικονομία και την πλήρη φορολογική συμμόρφωση. Η εταιρεία φορολογείται κανονικά στην Ελλάδα, αποδίδει ΦΠΑ και φόρους, διαθέτει έδρα στη χώρα και στηρίζει έμπρακτα την οικονομία, συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Για ακόμη μία φορά, το Freenow επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως υπεύθυνος κοινωνικός εταίρος, ενεργώντας με διαφάνεια και συνέπεια.

Τον Απρίλιο του 2025, το Freenow εντάχθηκε στο οικοσύστημα της Lyft, ανοίγοντας δυνητικά την πόρτα σε εκατομμύρια επιβάτες από όλο τον κόσμο που χρησιμοποιούν ή έχουν χρησιμοποιήσει στο παρελθόν την εφαρμογή της Lyft και επισκέφθηκαν την Ελλάδα. Παράλληλα, η εταιρεία παρέμεινε πιστή στις αξίες της, επενδύοντας στο «μαζί» και στην κοινωνική προσφορά, μέσα από συνεργασίες και δράσεις με οργανισμούς όπως το Make-A-Wish, ο Φάρος Τυφλών και το Διαβάζω για τους Άλλους, υποστηρίζοντας τις ανάγκες μετακίνησής τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2025, χάρη στους επιβάτες του Freenow που ενεργοποίησαν τη λειτουργία Κοινωνική Συνεισφορά, συγκεντρώθηκαν 120.000 ευρώ για «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Το ποσό κατευθύνεται στην ενίσχυση και υποστήριξη του στόλου του Οργανισμού, καλύπτοντας κρίσιμες ανάγκες μετακίνησης και επιχειρησιακής λειτουργίας σε όλη την Ελλάδα.

Με σταθερή προσήλωση στην καινοτομία, την ποιότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη, το Freenow by Lyft συνεχίζει να διαμορφώνει το μέλλον των αστικών μετακινήσεων στην Ελλάδα, επενδύοντας σε τεχνολογία, ανθρώπους και λύσεις που δημιουργούν ουσιαστική αξία για επιβάτες, συνεργάτες οδηγούς και την κοινωνία συνολικά.