Το Disney+ θα μεταδώσει ζωντανά την κλήρωση του UEFA Champions League γυναικών 2025/26

Η κλήρωση θα μεταδοθεί ζωντανά στις 13:00 και θα καθορίσει τους αντιπάλους των εννέα συλλόγων που έχουν ήδη προκριθεί στη φάση των ομίλων του UEFA Champions League Γυναικών: της πρωταθλήτριας Arsenal, των πρωταθλητριών των έξι πρωταθλημάτων που βρίσκονται ψηλότερα στην κατάταξη και τις δευτεραθλήτριες των δύο υψηλότερα καταταγμένων πρωταθλημάτων. Οι εννέα σύλλογοι είναι οι Arsenal, OL Lyonnes, Paris, Bayern München, Wolfsburg, Barcelona, Chelsea, Benfica και Juventus. Σε αυτούς θα προστεθούν οι εννέα νικητές του τρίτου γύρου των προκριματικών.

Το Disney+ δίνει το έναυσμα για την έναρξη της σεζόν 2025/26 του UEFA Champions League Γυναικών , με τη ζωντανή μετάδοση της κλήρωσης της League Phase , απόψε, Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου στις 13.00 . Με την υπάρχουσα συνδρομή τους, οι φίλαθλοι σε όλη την Ευρώπη θα έχουν πρόσβαση σε αυτή την καθοριστική στιγμή, όπου θα γίνει γνωστό το αγωνιστικό πρόγραμμα των ομάδων που θα αναμετρηθούν στη League Phase. Μάθετε περισσότερα στο www.disneyplus.com

Σύμφωνα με το νέο σύστημα της διοργάνωσης, οι δεκαοκτώ ομάδες θα παίξουν έξι αγώνες στη League Phase εναντίον έξι διαφορετικών αντιπάλων, με τους μισούς αγώνες να διεξάγονται εντός έδρας και τους υπόλοιπους εκτός έδρας. Οι τέσσερις πρώτες ομάδες της League Phase θα προκριθούν απευθείας στα προημιτελικά και θα έχουν το πλεονέκτημα της έδρας, ενώ οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις πέντε έως δώδεκα θα αναμετρηθούν σε διπλά νοκ-άουτ πλέι-οφ για τις υπόλοιπες θέσεις.

Μετά την κλήρωση της League Phase, οι φίλαθλοι θα μπορούν να ζήσουν την ένταση και τις ανατροπές του UEFA Champions League Γυναικών 2025/26 ζωντανά από τις 7 Οκτωβρίου, στο Disney+, με όλες τις 75 αναμετρήσεις της διοργάνωσης να μεταδίδονται ζωντανά σε όλη την Ευρώπη, καθώς θα ξεκινά επίσημα η κούρσα για την κατάκτηση του τίτλου.

