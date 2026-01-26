Το Δεκαράκι αναδεικνύει τον μονοποικοιλιακό του χαρακτήρα στην έκθεση «Ελληνικό Απόσταγμα 2026»

Για 10η χρονιά, η κορυφαία έκθεση «Ελληνικό Απόσταγμα» επιβεβαίωσε τον ρόλο της ως το σημαντικότερο σημείο συνάντησης των ελληνικών αποσταγμάτων, συγκεντρώνοντας παραγωγούς και φίλους της αυθεντικής ελληνικής απόσταξης από όλη τη χώρα.

Στο επίκεντρο της έκθεσης βρέθηκαν τσίπουρα, ούζα, τσικουδιές, ηδύποτα και αποστάγματα σταφυλής, φωτογραφίζοντας την ποικιλία και την ποιότητα των ελληνικών αποσταγμάτων.

Ξεχωριστή παρουσία είχε, για ακόμη μία χρονιά, το περίπτερο του Μονοποικιλιακού Τσίπουρου Δεκαράκι, το πρώτο ελληνικό τσίπουρο που δεν μπλέκει τα σταφύλια του. Οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν και να δοκιμάσουν τις τρεις μοναδικές εκφράσεις του: Δεκαράκι Μοσχάτο, το Εκρηκτικό, Μαλαγουζιά, η Αρχοντική και Ροδίτης, ο Αρμονικός.

Ο μονοποικιλιακός χαρακτήρας κάθε ετικέτας, αναδεικνύει στο μέγιστο τα ιδιαίτερα αρωματικά και γευστικά χαρακτηριστικά της κάθε ποικιλίας, προσφέροντας ένα διαυγές, καθαρό, αυθεντικό και αρωματικό απόσταγμα με ξεκάθαρη ταυτότητα.

Η έκθεση ανέδειξε τον πλούτο και την ποικιλία των ελληνικών αποσταγμάτων, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική ανάπτυξη του κλάδου και προσφέροντας στο κοινό μια ολοκληρωμένη εμπειρία γεύσης. Ανάμεσα στον πλούτο των ελληνικών αποσταγμάτων, το Μονοποικιλιακό Τσίπουρο Δεκαράκι ξεχώρισε για τον καθαρό και αυθεντικό του χαρακτήρα.