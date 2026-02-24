Το AQUA Carpatica εντυπωσίασε στη HORECA 2026 με μοναδικά mocktails και premium εμπειρίες γεύσης

24/02/2026 (Τελευταία Ενημέρωση: 02.03.2026 - 14:20)
Το AQUA Carpatica εντυπωσίασε στη HORECA 2026 με μοναδικά mocktails και premium εμπειρίες γεύσης
Με σύγχρονη εικόνα και ισχυρή ταυτότητα, το AQUA Carpatica ξεχώρισε στη HORECA 2026, προσελκύοντας το ενδιαφέρον των περίπου 75.000 επισκεπτών και των επαγγελματιών από τον κλάδο της μαζικής εστίασης και φιλοξενίας που την επισκέφθηκαν. 

Το «νερό-θαύμα» από τα Καρπάθια Όρη κέρδισε τις εντυπώσεις στην κορυφαία συνάντηση του κλάδου των ξενοδοχείων και της εστίασης, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία ενυδάτωσης, ποιότητας και καινοτομίας. Η ομάδα της εταιρείας, με ενθουσιασμό και επαγγελματισμό, υποδέχτηκε τους επισκέπτες στο περίπτερο, δημιουργώντας ένα φιλόξενο και δυναμικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης και γευστικής εμπειρίας.

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα προϊόντα AQUA Carpatica, όπως:

  • Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό με σχεδόν μηδενικά νιτρικά, ιδανικό για έναν σύγχρονο και υγιεινό τρόπο ζωής.
  • Το ΜΟΝΑΔΙΚΟ στην Ελλάδα Φυσικώς Ανθρακούχο Φυσικό Μεταλλικό νερό, με αναλλοίωτη φυσική σύσταση.
  • Τα αναζωογονητικά AQUA Carpatica FLAVOURS, με φυσικές γεύσεις φρούτων και μία σταγόνα σιρόπι αγαύης, σε πέντε ξεχωριστές επιλογές: Λάιμ & Μέντα, Ροδάκινο & Μάνγκο, Ροζ Γκρέιπφρουτ, Μήλο και Σμέουρο.

Κεντρικό ρόλο στην εμπειρία του περιπτέρου είχαν τα ειδικά σχεδιασμένα mocktails, που ανέδειξαν τη φρεσκάδα και την καθαρότητα του νερού. Οι επισκέπτες δοκίμασαν μοναδικές δημιουργίες όπως τα Aqua Sunset, Apple Pie, Bubbly Garden, καθώς και το θεματικό St. Valentine’s Kiss, αφιερωμένο στην ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

Η παρουσία του AQUA Carpatica στη HORECA 2026 επιβεβαίωσε για ακόμη μία χρονιά τη δέσμευσή του στην ποιότητα, τη βιωσιμότητα και τη συνεχή εξέλιξη, αναδεικνύοντάς το σε έναν από τους πιο δυναμικούς και αξιόπιστους συνεργάτες του κλάδου.

 

