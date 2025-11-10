Το απόλυτο Βurger Reveal Party του KFC στην Πλατεία Αριστοτέλους

Η καρδιά της Θεσσαλονίκης χτύπησε πιο… crispy από ποτέ το Σάββατο 8 Νοεμβρίου, στο μοναδικό Burger Reveal Party των KFC στην Πλατεία Αριστοτέλους, για την αποκάλυψη των δύο νέων EXTRA AF απολαυστικών burgers TRUFFLE και BERRY!

Σε μια γιορτή γεύσης και ρυθμού, με τους Ορφέα Γενκιανίδη και Μαρία Λυμπεροπούλου στην παρουσίαση, έγιναν τα αποκαλυπτήρια των δύο νέων λαχταριστών γευστικών προτάσεων του KFC! Με live DJ set να ανεβάζει τη διάθεση, food lovers από όλη την πόλη έδωσαν το παρών, απολαμβάνοντας ένα Σάββατο γεμάτο εκπλήξεις, temporary tattoos, face painting και φυσικά… πολύ, μα πολύ KFC!

Τα νέα burgers έκλεψαν την παράσταση:

Το TRUFFLE AF Burger είναι η πιο extra γευστική πρόταση, με πλούσια truffle sauce , τραγανό φιλέτο κοτόπουλου, μαρούλι, λαχταριστό cream cheese patty και καραμελωμένα κρεμμύδια, σε αφράτα potato buns – όλα αυτά συνδυάζονται σε μια έκρηξη γεύσης που μόνο το KFC ξέρει να δημιουργεί.

Το BERRY AF Burger εντυπωσιάζει με τον απρόσμενα απολαυστικό συνδυασμό crispy κοτόπουλου KFC , γλυκιάς berry sauce και πικάντικης spicy mayo, με ένα λαχταριστό cream cheese patty στη μέση και πάνω κάτω αφράτα potato buns για να απογειώσουν τη γευστική εμπειρία.

Η χαρακτηριστική μυστική συνταγή των 11 βοτάνων και μπαχαρικών χάρισε, όπως πάντα, το μοναδικό άγγιγμα που κάνει κάθε μπουκιά KFC ακαταμάχητη.

Tα νέα TRUFFLE AF και BERRY AF Burgers είναι διαθέσιμα για περιορισμένο χρονικό διάστημα σε όλα τα καταστήματα KFC.

Μην χάσεις την ευκαιρία να τα δοκιμάσεις ανακάλυψε τις πιο extra γεύσεις που έγιναν talk of the town!