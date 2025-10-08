Το Απόλυτο Smartwatch Έφτασε: HUAWEI WATCH Ultimate 2 για τολμηρούς εξερευνητές

Διαθέσιμο στην Ελλάδα από 8 Οκτωβρίου 2025, είναι το HUAWEI WATCH Ultimate 2, το πρώτο smartwatch που υποστηρίζει υποβρύχια επικοινωνία με τεχνολογία sonar, προσφέροντας ασύγκριτη ασφάλεια και ευκολία στις καταδύσεις. Η συνέχεια του επιτυχημένου HUAWEI WATCH Ultimate, το Watch Ultimate 2, έρχεται με δώρο τα HUAWEI Freebuds Pro 4 με κάθε αγορά.

To HUAWEI WATCH Ultimate 2 παρουσιάστηκε πρόσφατα στο Παρίσι μαζί με την πολυαναμενόμενη σειρά WATCH GT 6 και GT 6 Pro της Huawei και αποδεικνύει έμπρακτα την δέσμευση της εταιρείας για ολοένα και πιο καινοτόμα τεχνολογία στην κατηγορία των wearables. Το WATCH Ultimate 2 είναι κατασκευασμένο από κράμα Υγρού Μετάλλου με βάση το Ζιρκόνιο και διαθέτει πιστοποίηση για καταδύσεις έως και 150 μέτρα, καθώς και λειτουργίες υποβρύχιας επικοινωνίας.

Επιπλέον, το σύστημα κεραίας τύπου gap που διαθέτει, προσφέρει ταχύτερη και πιο σταθερή συνδεσιμότητα ακόμη και σε ακραία περιβάλλοντα. Το HUAWEI WATCH Ultimate 2 διαθέτει επίσης χάρτες γηπέδων γκολφ υψηλής ανάλυσης και επαγγελματικές λειτουργίες υπαίθριων δραστηριοτήτων καθιστώντας το ιδανική επιλογή για αθλητές, λάτρεις της φύσης, και τολμηρούς εξερευνητές.

Υποβρύχια Επικοινωνία Sonar σε Βάθος 150 Μέτρων

Το HUAWEI WATCH Ultimate 2 θέτει νέα πρότυπα στην ασφάλεια των καταδύσεων με την νέα λειτουργία υποβρύχιας επικοινωνίας μέσω sonar που επιτρέπει την αποστολή προκαθορισμένων μηνυμάτων και emoticons σε άλλα ρολόγια σε ακτίνα 30 μέτρων. Επιπλέον, η συσκευή διαθέτει λειτουργία αποστολής υποβρύχιου SOS σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης με εμβέλεια έως 60 μέτρα, δίνοντας τη δυνατότητα άμεσης αντίδρασης από τα άλλα μέλη της ομάδας. Η ανθεκτική κατασκευή του από κράμα Υγρού Μετάλλου με βάση το Ζιρκόνιο και η πιστοποίηση αδιαβροχοποίησης έως 150 μέτρα το καθιστούν ιδανικό για κάθε υποβρύχια περιπέτεια.

Γρήγορη και Σταθερή Επικοινωνία

Το σύστημα κεραίας τύπου gap του HUAWEI WATCH Ultimate 2 ενισχύει την ισχύ του σήματος σε εξωτερικούς χώρους, ενώ το Huawei Sunflower Positioning, διπλής ζώνης και πενταπλού δορυφορικού συστήματος προσφέρει πλοήγηση εξαιρετικής ακριβείας ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Επίσης, διαθέτει λειτουργία eSIM για πραγματοποίηση κλήσεων, ενώ η AI ακύρωση θορύβου διασφαλίζει καθαρή επικοινωνία υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Πρόσθετες λειτουργίες όπως ανίχνευση πτώσης (Fall Detection), SOS έκτακτης ανάγκης και παρακολούθηση υψομέτρου σχεδιάστηκαν για να παρέχουν επιπλέον ασφάλεια στους τολμηρούς εξερευνητές.

Νέα Χρώματα, Ανθεκτικά Υλικά & Παρακολούθηση Υγείας με Ακρίβεια

Το HUAWEI WATCH Ultimate 2 κυκλοφορεί σε 2 ξεχωριστά χρώματα: Μπλε με λευκές λεπτομέρειες και μαύρο. Το κυρίως σώμα είναι κατασκευασμένο από κράμα υγρού μετάλλου με βάση το Ζιρκόνιο, διαθέτει δίχρωμη στεφάνη από νανοκρυσταλλικό κεραμικό και κρύσταλλο από ζαφείρι για εξαιρετική ανθεκτικότητα. Το προηγμένο σύστημα TruSense™ που διαθέτει και το οποίο διατίθεται και στη σειρά WATCH GT 6, σε συνδυασμό με την τεχνολογία αισθητήρων X-TAP και τα super-sensing modules στην πίσω όψη της συσκευής, ελέγχουν έως και 11 βασικούς δείκτες υγείας μέσω της λειτουργίας Health Glance. Οι μετρήσεις SpO₂ ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο, ενώ η παρακολούθηση καρδιακού ρυθμού και ύπνου παραμένουν ακριβείς και συνεχείς.

Όσον αφορά την μπαταρία, με την τυπική λειτουργία εξασφαλίζονται έως και 11 ημέρες χρήσης, ενώ με την λειτουργία cellular (με ενεργοποιημένη την λειτουργία αυτόνομων κλησεων μέσω e-SIM) δεν θα χρειαστεί φόρτιση πριν από 4 μέρες, καλύπτοντας με άνεση τις καθημερινές και αθλητικές ανάγκες του χρήστη.

Το HUAWEI WATCH Ultimate 2, όπως και όλα τα wearables της Huawei, είναι συμβατό με συσκευές iOS και Android, διευκολύνοντας έτσι ακόμα περισσότερους χρήστες να απολαμβάνουν την εμπειρία ενός κορυφαίου smartwatch με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας.

Ένα Νέο Κεφάλαιο στα Wearables

Το HUAWEI WATCH Ultimate 2 σηματοδοτεί μια νέα εποχή στα wearables, συνδυάζοντας προηγμένες λειτουργίες υγείας και καθημερινής ευκολίας με τεχνολογίες αιχμής για υπαίθριες δραστηριότητες. Απευθύνεται σε όλους όσους αναζητούν καινοτομία, αξιοπιστία και εξερεύνηση χωρίς όρια.

Νέα HUAWEI FreeBuds 7i – Ήχος που Σε Κινεί

Μαζί με το WATCH Ultimate 2, η Huawei λανσάρει στην ελληνική αγορά και τα HUAWEI FreeBuds 7i, τα νέα ασύρματα ακουστικά με Active Noise Cancellation έως 46dB, εξαιρετική ποιότητα ήχου και άνεση που διαρκεί όλη μέρα.ανακαλύψτε τα στα καταστήματα.

Διαθεσιμότητα

Το HUAWEI WATCH Ultimate 2 είναι διαθέσιμο στο δίκτυο καταστημάτων των επίσημων συνεργατών της HUAWEI στην Ελλάδα από τις 8 Οκτωβρίου και με δώρο σε κάθε αγορά τα HUAWEI FreeBuds Pro 4. Η προσφορά ισχύει έως 4 Νοεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.