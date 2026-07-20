Το Aperol Spritz On Tap έδωσε τον ρυθμό του καλοκαιριού στο Ejekt Festival

Κάθε καλοκαίρι μας υπενθυμίζει τα πιο μοναδικά μουσικά φεστιβάλ, όπου η διάθεση για άμεση απόλαυση κορυφώνεται και το Aperol Spritz On Tap είναι πάντα εκεί για να τη χαρίσει.

Το Aperol, το iconic ιταλικό aperitivo με το χαρακτηριστικό πορτοκαλί του χρώμα, έδωσε φέτος το παρών στο Ejekt Festival ως επίσημος χορηγός, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά το Aperol Spritz On Tap, έναν σύγχρονο τρόπο να απολαμβάνεις το αγαπημένο σου aperitivo, χωρίς συμβιβασμούς στη γεύση.

Στις 14 και 15 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε το Ejekt Festival, ένα από τα πιο εμβληματικά μουσικά ραντεβού της χώρας, με τους Florence and the Machine, Suede, Holly Humberstone και Lena Leoni να ανεβαίνουν στη σκηνή την πρώτη ημέρα και τους The Cure, Nothing But Thieves και Matt Berninger να ακολουθούν. Η εμπειρία απογειώθηκε με την παρουσία του Aperol Spritz On Tap, ενός ειδικά σχεδιασμένου συστήματος σερβιρίσματος που διατηρεί τη σταθερή ποιότητα και την αυθεντική γεύση σε κάθε serve του Aperol Spritz.

Η φετινή παρουσία του Aperol στο Ejekt Festival έρχεται να επιβεβαιώσει τη διαχρονική σχέση του brand με τη μουσική, ένα στοιχείο που βρίσκεται στον πυρήνα της ταυτότητάς του. Μέσα από τη συνεργασία του με ένα από τα πιο κορυφαία μουσικά φεστιβάλ της χώρας, το Aperol σηματοδότησε την έναρξη της φετινής καλοκαιρινής σεζόν, καταφέρνοντας για ακόμη μια φορά να ενώσει τον κόσμο μέσα από τη μουσική και την απόλαυση του αυθεντικού aperitivo ritual.

Το Aperol Spritz On Tap εντάσσεται στη στρατηγική του Aperol να βρίσκεται εκεί όπου συμβαίνουν οι πιο σημαντικές καλοκαιρινές στιγμές, συνδέοντας το brand με τη μουσική. Η εμπειρία του Aperol στην Ελλάδα κάνει ένα ακόμη βήμα στην εξέλιξή της, μεταφέροντας το iconic aperitivo από τις βεράντες και τα bars της πόλης στην καρδιά των μεγαλύτερων μουσικών διοργανώσεων της χώρας, χωρίς καμία αναμονή, με πιστότητα στο πρωτότυπο ritual, και σε αυτό που εκφράζει καλύτερα από όλα, το joy of togetherness.

Αναφορικά με το Aperol Spritz On Tap, η Ελευθερία Τσόχατζη, Marketing Director Campari Hellas, δήλωσε: “Το Aperol Spritz On Tap αποτελεί ακόμη ένα βήμα στη διαρκή μας προσπάθεια να δημιουργούμε καινοτόμες ιδέες που φέρνουν το κοινό πιο κοντά στην απόλαυση του ιταλικού aperitivo. Στόχος μας είναι να παραμένουμε πιστοί στην ποιότητα της γεύσης και στην άμεση εξυπηρέτηση του κοινού μας, συνδέοντας παράλληλα το Aperol με τη μουσική, μέσα από την οποία ο κόσμος ενώνεται, και η εμπειρία πάντα απογειώνεται με ένα Aperol Spritz στο χέρι.”

Κάθε καλοκαίρι μας υπενθυμίζει τα πιο μοναδικά μουσικά φεστιβάλ, όπου η διάθεση για άμεση απόλαυση κορυφώνεται και το Aperol Spritz On Tap είναι πάντα εκεί για να τη χαρίσει.