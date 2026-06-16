Το Aperol σήμανε την έναρξη του καλοκαιριού σε κορυφαία festivals της χώρας

Σε κάθε γωνιά της φετινής καλοκαιρινής εμπειρίας, το Aperol Spritz επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως το απόλυτο aperitivo για αυθεντικές στιγμές με φίλους, συνεχίζοντας να δίνει το «παρών» εκεί όπου γεννιούνται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού.

Το Aperol Spritz «έντυσε» με το εμβληματικό του πορτοκαλί τα μεγαλύτερα καλοκαιρινά φεστιβάλ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, εγκαινιάζοντας δυναμικά την φετινή καλοκαιρινή σεζόν. Με τη δροσιστική του γεύση και την ανεπιτήδευτη διάθεσή του, το αγαπημένο ιταλικό aperitivo πρωταγωνίστησε, δημιουργώντας πάνω από 15.000 αυθεντικά Cheers εκεί που η μουσική, το φαγητό, και η παρέα συναντιούνται.

Στο πλαίσιο του This is Athens City Festival και των εκδηλώσεων του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το Aperol βρέθηκε σε μερικά από τα πιο ζωντανά σημεία της πόλης. Από το Urban Picnic στο Πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνος και το Spring Party στην Αίγλη Ζαππείου μέχρι την ταράτσα του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) και τις εκδηλώσεις της Πρωτομαγιάς στο ΚΠΙΣΝ, δημιούργησε το ιδανικό σκηνικό για εκείνες τις στιγμές που αξίζει να μοιράζεσαι.

Φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείπει και από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ φαγητού της χώρας, το Athens Street Food Festival και το Thessaloniki Street Food Festival. Εκεί, χιλιάδες επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν το αγαπημένο τους Aperol Spritz, να παίξουν με την παρέα τους και να ζήσουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Ανάμεσα στις δραστηριότητες που κέντρισαν το ενδιαφέρον του κοινού ήταν και το challenge ταχύτητας για το ποιος μπορεί να ετοιμάσει το καλύτερο Aperol Spritz πιο γρήγορα, κερδίζοντας μοναδικά Aperol δώρα.

Η φετινή διαδρομή του Aperol περιλάμβανε και την επετειακή εκδήλωση για τα 20 χρόνια του Ejekt Festival, στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, η οποία ανέτρεξε σε δύο δεκαετίες μουσικής ιστορίας. Το Aperol θα είναι μάλιστα χορηγός της φετινής διοργάνωσης, ενισχύοντας την παρουσία του σε μερικά από τα σημαντικότερα μουσικά γεγονότα της χώρας.

Σε κάθε γωνιά της φετινής καλοκαιρινής εμπειρίας, το Aperol Spritz επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως το απόλυτο aperitivo για αυθεντικές στιγμές με φίλους, συνεχίζοντας να δίνει το «παρών» εκεί όπου γεννιούνται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού.