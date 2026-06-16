Το Aperol σήμανε την έναρξη του καλοκαιριού σε κορυφαία festivals της χώρας

LIFE
16/06/2026 (Τελευταία Ενημέρωση: 16.06.2026 - 18:40)
Το Aperol σήμανε την έναρξη του καλοκαιριού σε κορυφαία festivals της χώρας
TheIssue.gr TheIssue.gr

Σε κάθε γωνιά της φετινής καλοκαιρινής εμπειρίας, το Aperol Spritz επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως το απόλυτο aperitivo για αυθεντικές στιγμές με φίλους, συνεχίζοντας να δίνει το «παρών» εκεί όπου γεννιούνται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το TheIssue.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Aperol Spritz «έντυσε» με το εμβληματικό του πορτοκαλί τα μεγαλύτερα καλοκαιρινά φεστιβάλ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, εγκαινιάζοντας δυναμικά την φετινή καλοκαιρινή σεζόν. Με τη δροσιστική του γεύση και την ανεπιτήδευτη διάθεσή του, το αγαπημένο ιταλικό aperitivo πρωταγωνίστησε, δημιουργώντας πάνω από 15.000 αυθεντικά Cheers εκεί που η μουσική, το φαγητό, και η παρέα συναντιούνται.

Το Aperol σήμανε την έναρξη του καλοκαιριού σε κορυφαία festivals της χώρας

Στο πλαίσιο του This is Athens City Festival και των εκδηλώσεων του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το Aperol βρέθηκε σε μερικά από τα πιο ζωντανά σημεία της πόλης. Από το Urban Picnic στο Πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνος και το Spring Party στην Αίγλη Ζαππείου μέχρι την ταράτσα του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) και τις εκδηλώσεις της Πρωτομαγιάς στο ΚΠΙΣΝ, δημιούργησε το ιδανικό σκηνικό για εκείνες τις στιγμές που αξίζει να μοιράζεσαι.

Το Aperol σήμανε την έναρξη του καλοκαιριού σε κορυφαία festivals της χώρας

Φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείπει και από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ φαγητού της χώρας, το Athens Street Food Festival και το Thessaloniki Street Food Festival. Εκεί, χιλιάδες επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν το αγαπημένο τους Aperol Spritz, να παίξουν με την παρέα τους και να ζήσουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Ανάμεσα στις δραστηριότητες που κέντρισαν το ενδιαφέρον του κοινού ήταν και το challenge ταχύτητας για το ποιος μπορεί να ετοιμάσει το καλύτερο Aperol Spritz πιο γρήγορα, κερδίζοντας μοναδικά Aperol δώρα.

Το Aperol σήμανε την έναρξη του καλοκαιριού σε κορυφαία festivals της χώρας

Η φετινή διαδρομή του Aperol περιλάμβανε και την επετειακή εκδήλωση για τα 20 χρόνια του Ejekt Festival, στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, η οποία ανέτρεξε σε δύο δεκαετίες μουσικής ιστορίας. Το Aperol θα είναι μάλιστα χορηγός της φετινής διοργάνωσης, ενισχύοντας την παρουσία του σε μερικά από τα σημαντικότερα μουσικά γεγονότα της χώρας.

Το Aperol σήμανε την έναρξη του καλοκαιριού σε κορυφαία festivals της χώρας

Σε κάθε γωνιά της φετινής καλοκαιρινής εμπειρίας, το Aperol Spritz επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως το απόλυτο aperitivo για αυθεντικές στιγμές με φίλους, συνεχίζοντας να δίνει το «παρών» εκεί όπου γεννιούνται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού.

 

TAGS

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το TheIssue.gr στα αγαπημένα σου στη Google

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Aperol: Νέα φιάλη, ίδια εμβληματική παρουσία
LIFE

Aperol: Νέα φιάλη, ίδια εμβληματική παρουσία

10.03.2026 - 19:32
APEROL SPRITZ, Campari
Το Aperol απογείωσε το Primer Music Festival 2025 με ένα μοναδικό drone show
LIFE

Το Aperol απογείωσε το Primer Music Festival 2025 με ένα μοναδικό drone show

10.09.2025 - 18:24
APEROL SPRITZ
Το πορτοκαλί κύμα του Aperol μάς παρασύρει στο Primer Music Festival
LIFE

Το πορτοκαλί κύμα του Aperol μάς παρασύρει στο Primer Music Festival

26.08.2025 - 00:19
APEROL SPRITZ, prime music festival
Το Aperol επιστρέφει στο ΚΠΙΣΝ για το 2ο Full Moon Sleepover την Πέμπτη 10 Ιουλίου
LIFE

Το Aperol επιστρέφει στο ΚΠΙΣΝ για το 2ο Full Moon Sleepover την Πέμπτη 10 Ιουλίου

09.07.2025 - 11:08
APEROL SPRITZ
To Aperol πρωταγωνιστεί στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του καλοκαιριού
LIFE

To Aperol πρωταγωνιστεί στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του καλοκαιριού

16.06.2025 - 18:01
APEROL SPRITZ
“L’ unico. Per tutti”: Ένα Aperol Spritz για όλους
LIFE

“L’ unico. Per tutti”: Ένα Aperol Spritz για όλους

29.05.2025 - 16:35
APEROL SPRITZ
Aperol Orange Nails:Η καλοκαιρινή τάση μανικιούρ ταιριάζει απόλυτα με το αγαπημένο σου aperitivo
BEAUTY

Aperol Orange Nails:Η καλοκαιρινή τάση μανικιούρ ταιριάζει απόλυτα με το αγαπημένο σου aperitivo

13.06.2023 - 18:00
APEROL ORANGE NAILS, APEROL SPRITZ, ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ '23, ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ, ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ, ΝΥΧΙΑ