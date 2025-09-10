Το Aperol απογείωσε το Primer Music Festival 2025 με ένα μοναδικό drone show

To Aperol, το iconic aperitivo συνώνυμο της παρέας και της αυθεντικής διασκέδασης, πρωταγωνίστησε στο Primer Music Festival και χάρισε στο κοινό ένα εκρηκτικό μουσικό διήμερο γεμάτο εκπλήξεις και ξεχωριστές εμπειρίες.

Το πορτοκαλί κύμα του Aperol κατέκλυσε το ΟΑΚΑ, με αποκορύφωμα της δεύτερης ημέρας ένα εντυπωσιακό drone light show που φώτισε τον νυχτερινό ουρανό της Αθήνας και δημιούργησε μια μαγική ατμόσφαιρα παρασύροντας το κοινό. Εκατοντάδες φωτεινά drones σχημάτισαν την εμβληματική φιάλη Aperol και ποτήρια Aperol Spritz που έκαναν cheers, προσφέροντας το highlight της βραδιάς. Το #1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής ολοκληρώθηκε με τρόπο αξέχαστο, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά πως το Aperol είναι εκεί όπου γεννιούνται οι πιο μοναδικές στιγμές.

Παράλληλα, στο ειδικά διαμορφωμένο booth, και τις δύο ημέρες, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να φτιάξουν το δικό τους βίντεο μαζί με φίλους σε ένα interactive photobooth, να δημιουργήσουν προσωποποιημένα μηνύματα σε επιγραφές και να κερδίσουν πολλά δώρα, απολαμβάνοντας δροσερά Aperol Spritz και dance vibes.

Για ακόμη μία φορά, το αγαπημένο aperitivo απέδειξε ότι κάθε στιγμή αποκτά μεγαλύτερη αξία και γίνεται πιο δυνατή όταν τη μοιραζόμαστε με μουσική και αγαπημένα πρόσωπα, δημιουργώντας εμπειρίες που μένουν αξέχαστες.