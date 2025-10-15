To αυθεντικό non-alcoholic aperitivo Crodino γιορτάζει 60 χρόνια

Φέτος, το μοναδικό aperitivo χωρίς προσθήκη αλκοόλ, γιορτάζει 60 χρόνια.

Το έντονο ξανθό χρώμα του Crodino, με τις λαμπερές πορτοκαλί πινελιές, αντανακλά εδώ και έξι δεκαετίες τη ζωντάνια

του ιταλικού τρόπου ζωής. Ένα πλούσιο μείγμα από 15 βότανα, ρίζες και μπαχαρικά υψηλής ποιότητας που μετά από 6 μήνες εκχύλισης, δημιουργούν έναν ξεχωριστό συνδυασμό που ισορροπεί μοναδικά ανάμεσα στη γλυκιά και την πικρή γεύση. Μία μυστική συνταγή, η οποία παραμένει αναλλοίωτη καθώς δεν άλλαξε από την πρώτη μέρα που δημιουργήθηκε.

Δεν είναι τυχαίο που το Crodino έγινε σύμβολο της ιταλικής κουλτούρας και σήμερα, κατακτά σε κάθε γωνιά του κόσμου όσους θέλουν να απολαύσουν ένα ξεχωριστό aperitivo με αυθεντικό χαρακτήρα.

Από το brunch και την απογευματινή βόλτα, μέχρι τις after-work στιγμές με φίλους, το Crodino είναι το aperitivo που μπορεί να σε συνοδεύσει παντού. Δροσερό, αρωματικό, γεμάτο φυσαλίδες – ένα ποτήρι Crodino είναι πάντα αφορμή για να σηκώσεις το ποτήρι και να πεις… cin-cin! Για να απογειώσεις την αυθεντική ιταλική τέχνη του aperitivo, μπορείς να το συνδυάσεις με μικρά, γευστικά snacks, όπως νόστιμα τάπας ή πιατάκια με ιταλικές αλμυρές σπεσιαλιτέ, αναδεικνύοντας τη γλυκόπικρη γεύση του Crodino.

Απόλαυσε τη δική σου αυθεντική ιταλική aperitivo στιγμή. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι:

Γέμισε με πάγο ένα ψηλό ποτήρι κρασιού Πρόσθεσε το Crodino Πρόσθεσε μισή φέτα πορτοκαλιού Για περισσότερες φυσαλίδες, πρόσθεσε λίγη σόδα

