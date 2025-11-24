Το 2ο Christmas Live Stage του ATHENS METRO MALL φέρνει επί σκηνής τη Marseaux σε ένα εκρηκτικό live performance μαζί της ο Akylas

The Issue
24 Νοεμβρίου, 2025
Save The Date! Την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, η γιορτινή ατμόσφαιρα στο ATHENS METRO MALL ανεβαίνει επίπεδο με το 2ο Christmas Live Stage!

Μία από τις πιο ξεχωριστές παρουσίες της νέας ελληνικής μουσικής σκηνής, η Marseaux θα εμφανιστεί live στις 20:00, σε ένα Xmas party γεμάτο ρυθμό και εκρηκτικά vibes!

Στο πλευρό της επί σκηνής ο Indie-pop καλλιτέχνης Akylas, όπου με το δικό του ξεχωριστό ύφος και των συναισθηματικών στίχων που τον χαρακτηρίζουν, υπόσχεται ένα Live performance που θα καθηλώσει το κοινό.

Η διασκέδαση ξεκινά μελωδικά από τις 18.00! 

Το 2ο Christmas Live Stage του ATHENS METRO MALL φέρνει επί σκηνής τη Marseaux σε ένα εκρηκτικό live performance μαζί της ο AkylasΟ Λάμψη 92.3 και η ραδιοφωνική παραγωγός Άννα Μαρία Ψέμμα μεταφέρουν τη ζωντανή ενέργεια του εμπορικού κέντρου στους ακροατές, με live εκπομπή απευθείας από τις εγκαταστάσεις του ATHENS METRO MALL, δίνοντας τον ρυθμό δύο ώρες πριν πάρουν τη σκυτάλη οι καλλιτέχνες του Christmas Live Stage

Το ATHENS METRO MALL προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να ζήσουν μια αξέχαστη μουσική εμπειρία, στο πλαίσιο μιας ημέρας γεμάτης εκπλήξεις, διασκέδαση και φυσικά… το απόλυτο Xmas mood.

Μην ξεχνάτε… η είσοδος είναι ελεύθερη, για να απολαύσουν όλοι από κοντά τα πιο festive lives της σεζόν! 

Ραντεβού εκεί! 

Στο εμπορικό κέντρο που κάνει τα Χριστούγεννα να ζωντανεύουν!

The Issue
