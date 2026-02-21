Τι επιτρέπεται να τρώνε ο σκύλος και η γάτα σου από ανθρώπινα φαγητά

Τι είναι ασφαλές και τι μπορεί να γίνει επιβλαβές.

Η επιθυμία να μοιραστείς το φαγητό σου με το κατοικίδιό σου είναι φυσική. Ωστόσο, ο οργανισμός των ζώων λειτουργεί διαφορετικά από τον ανθρώπινο. Κάποια τρόφιμα είναι ακίνδυνα σε μικρές ποσότητες, ενώ άλλα μπορεί να είναι επικίνδυνα ακόμη και σε μικρή δόση.

Ασφαλείς επιλογές για σκύλους

Μαγειρεμένο κοτόπουλο χωρίς αλάτι ή καρυκεύματα είναι από τις πιο ασφαλείς επιλογές. Το απλό ρύζι, οι βραστές πατάτες χωρίς βούτυρο, τα καρότα και μικρές ποσότητες μήλου χωρίς κουκούτσια μπορούν να δοθούν ως περιστασιακό snack.

Τα αυγά, καλά μαγειρεμένα, παρέχουν πρωτεΐνη. Πάντα όμως σε μικρές ποσότητες και χωρίς καρυκεύματα.

Τι απαγορεύεται αυστηρά

Σοκολάτα, κρεμμύδι, σκόρδο, σταφύλια, σταφίδες, αβοκάντο και αλκοόλ είναι ιδιαίτερα τοξικά για σκύλους και γάτες. Ακόμη και μικρή ποσότητα μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα.

Τα τρόφιμα με πολλά λιπαρά ή μπαχαρικά μπορεί να προκαλέσουν γαστρεντερικές διαταραχές.

Ιδιαιτερότητες στις γάτες

Οι γάτες είναι αυστηρά σαρκοφάγες. Χρειάζονται ζωική πρωτεΐνη και δεν μεταβολίζουν καλά πολλά φυτικά τρόφιμα. Μικρή ποσότητα μαγειρεμένου κοτόπουλου ή γαλοπούλας χωρίς καρυκεύματα είναι ασφαλής. Τα γαλακτοκομικά, παρότι συχνά θεωρούνται κατάλληλα, μπορεί να προκαλέσουν δυσανεξία.

Το μέτρο είναι το κλειδί

Ακόμα και τα ασφαλή τρόφιμα δεν πρέπει να αντικαθιστούν την κανονική τροφή του ζώου. Η ισορροπημένη διατροφή είναι θεμελιώδης για την υγεία τους.

Η αγάπη δεν εκφράζεται με το να μοιράζεσαι ό,τι τρως. Εκφράζεται με φροντίδα και σωστή ενημέρωση.