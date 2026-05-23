Τι αλλάζει στις ανάγκες του κατοικιδίου σου όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία

23/05/2026 (Τελευταία Ενημέρωση: 18.05.2026 - 16:54)
Η φροντίδα που χρειάζονται σκύλοι και γάτες όσο αλλάζει ο καιρός.

Όταν αλλάζει η εποχή και η θερμοκρασία αρχίζει να ανεβαίνει, αλλάζουν και οι ανάγκες των κατοικιδίων.

Πολλές φορές όμως αυτό περνά απαρατήρητο, γιατί οι αλλαγές δεν είναι πάντα άμεσες ή έντονες. Κι όμως, η καθημερινότητά τους επηρεάζεται περισσότερο απ’ όσο νομίζεις.

Ανάγκη για περισσότερη ενυδάτωση

Όσο αυξάνεται η θερμοκρασία, τόσο πιο σημαντικό γίνεται το νερό.

Τα κατοικίδια χρειάζονται εύκολη πρόσβαση σε καθαρό και δροσερό νερό μέσα στη μέρα και πολλές φορές χρειάζεται να το ανανεώνεις πιο συχνά.

Η αφυδάτωση μπορεί να επηρεάσει την ενέργεια και τη διάθεσή τους.

Οι βόλτες στις σωστές ώρες

Οι πολύ ζεστές ώρες της ημέρας μπορούν να κουράσουν ή να δυσκολέψουν ιδιαίτερα τους σκύλους.

Οι πιο πρωινές ή βραδινές βόλτες είναι πιο άνετες και ασφαλείς. Ειδικά η άσφαλτος μπορεί να γίνει πολύ ζεστή χωρίς να το καταλαβαίνεις.

Η αλλαγή στο τρίχωμα

Αυτή την περίοδο πολλά ζώα αλλάζουν τρίχωμα.

Η τριχόπτωση αυξάνεται και το συχνό βούρτσισμα γίνεται πιο σημαντικό. Βοηθά όχι μόνο στην καθαριότητα του σπιτιού αλλά και στην άνεση του ίδιου του ζώου.

Η ενέργεια αλλάζει

Με τον καλύτερο καιρό, πολλά κατοικίδια έχουν περισσότερη διάθεση για παιχνίδι και δραστηριότητα.

Οι μεγαλύτερες βόλτες και η περισσότερη αλληλεπίδραση τα βοηθούν ψυχολογικά. Η αλλαγή εποχής επηρεάζει και τη δική τους διάθεση.

Προσοχή στα παράσιτα

Όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία, εμφανίζονται πιο συχνά ψύλλοι και τσιμπούρια.

Η πρόληψη είναι βασική και καλό είναι να υπάρχει συνέπεια στη φροντίδα.

Κάθε κατοικίδιο αντιδρά διαφορετικά στις αλλαγές. Η συμπεριφορά, η ενέργεια και οι συνήθειες δείχνουν πολλά. Όταν παρατηρείς το ζώο σου, καταλαβαίνεις πιο εύκολα τι χρειάζεται.

Δεν χρειάζονται υπερβολές. Οι μικρές, καθημερινές κινήσεις είναι αυτές που κάνουν το κατοικίδιο να νιώθει πιο άνετα και ασφαλές και αυτή η αίσθηση φαίνεται σε όλα.

