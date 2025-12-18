THE POSITIVE CORPORATION:Η νέα πρόταση στο χώρο του journaling και της οργάνωσης

Σε μια εποχή όπου η καθημερινότητα γίνεται ολοένα και πιο απαιτητική, η ανάγκη για απλότητα, και καθαρό μυαλό ξεπερνώντας την αρνητικότητα που συναντάμε γύρω και μας επηρεάζει είναι πιο επίκαιρη από ποτέ.

H The Positive Corporation είναι ένα νέο ελληνικό brand που δημιουργήθηκε με αυτό ακριβώς το όραμα: να βοηθήσει τον σύγχρονο άνθρωπο να οργανώνει τη μέρα του με τρόπο πρακτικό, ρεαλιστικό και ουσιαστικό, παρέχοντας εργαλεία που προάγουν την ευτυχία και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο στη ζωή, για περισσότερη χαρά, νόημα, σκοπό και αλλαγή μέσω αποτελεσματικών, καθημερινών συνηθειών.

Πίσω από το brand βρίσκεται η Ελένα Ιωαννίδου, μια δημιουργός που αγαπά το journaling, την παραγωγικότητα και τη διαδικασία του να φτιάχνεις συνήθειες που πραγματικά δουλεύουν – όχι ιδανικές θεωρίες – αλλά λύσεις για την πραγματική ζωή. Έτσι γεννήθηκε το πρώτο «εργαλείο», το The Positive Mom Daily Planner για τη μαμά πολλαπλών ρόλων που τα κάνει όλα, αυτό το planner κρατά τη ζωή της οργανωμένη και το μυαλό της ήσυχο και ακολούθησε μια σειρά από planners & journals που επεκτείνεται σταδιακά, με μέσα που θα σας βοηθήσουν με τον πιο απλό, οικονομικό, εύκολο, άμεσο αλλά και αποτελεσματικό τρόπο, να αλλάξετε τη νοοτροπία σας από αρνητική σε θετική, να ανακτήσετε τον έλεγχο της ζωής σας και να γίνετε ο πιο λαμπρός και ευτυχισμένος εαυτός σας, όπως το Digital Pause Daily Planner, που εστιάζει στην αποσύνδεση από την τεχνολογία και στην ενίσχυση της εσωτερικής ηρεμίας.

H The Positive Corporation δεν απευθύνεται μόνο σε όσους λατρεύουν την οργάνωση. Απευθύνεται σε όσους θέλουν μια πιο καθαρή μέρα, μια πιο ευδιάκριτη προτεραιότητα, ένα πιο σταθερό σημείο αναφοράς στην καθημερινότητα. Η αισθητική του brand minimal, φωτεινή και γήινη συνδυάζεται με λειτουργικά εργαλεία που ενθαρρύνουν μικρές καθημερινές συνήθειες: σημειώσεις, στόχους, ευγνωμοσύνη, ανασκόπηση.

Με στόχο να εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για το mindful living στην Ελλάδα, η The Positive Corporation προετοιμάζει και το άνοιγμα ενός φυσικού καταστήματος, όπου θα παρουσιάζονται planners, journals, wall arts και μικρά paper goods, πάντα με την ίδια καθαρή φιλοσοφία: πρακτικότητα, ηρεμία, αισθητική.

Είναι ένα brand που δεν προσπαθεί να επιβάλει έναν “ιδανικό” τρόπο ζωής, αλλά προσφέρει εργαλεία που βοηθούν τον καθένα να χτίσει τον δικό του. Και αυτό το κάνει με έναν τρόπο ήρεμο, σύγχρονο και αληθινό.