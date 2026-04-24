The Circle by glo™ HILO: Ένα premium ταξίδι εμπειριών στο νέο κόσμο του glo™ HILO στην Ελλάδα

Μια εντυπωσιακή εκδήλωση σηματοδότησε την άφιξη του νέου glo™ HILO στην Ελλάδα, που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή.

Σε μια βραδιά, όπου η premium αισθητική συναντά την καινοτομία και κάθε αίσθηση αποκτά ρυθμό, το νέο glo™ HILO της BAT έκανε την είσοδό του στην ελληνική αγορά με έναν εντυπωσιακό τρόπο, σηματοδοτώντας όχι απλώς την εισαγωγή ενός καινούργιου προϊόντος, αλλά μια νέα εποχή για το brand στην premium κατηγορία.

Τα νέα glo™ HILO Plus και glo™ HILO αποτελούν τεχνολογική εξέλιξη στην κατηγορία, συνδυάζοντας σύγχρονη αισθητική, κορυφαία ένταση εμπειρίας, διπλή λειτουργία και μια ανανεωμένη εμπειρία για ενήλικους καταναλωτές.

(από αριστερά προς τα δεξιά) Λεωνίδας Κουτσόπουλος, Kris Betta, Ήβη Αδάμου και Στέλιος Κουδουνάρης

Από την πρώτη στιγμή, εκπρόσωποι των ΜΜΕ, celebrities και γνωστοί content creators μπήκαν στον κύκλο μαζί με τους HILO Ambassadors, Στέλιο Κουδουνάρη, Ήβη Αδάμου, Λεωνίδα Κουτσόπουλο και Kris Betta, για να ανακαλύψουν τον κόσμο του «The Circle by glo™ HILO». Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Κατερίνα Παπουτσάκη, στον ρόλο της παρουσιάστριας, υποδέχτηκε το κοινό και έδωσε τον παλμό της βραδιάς, καθοδηγώντας το ταξίδι εμπειριών μέσα από μια σειρά ειδικά διαμορφωμένων θεματικών δωματίων, σχεδιασμένων να διεγείρουν όλες τις αισθήσεις – γεύση, αφή, όραση και ακοή.

Το ταξίδι ξεκίνησε από μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία, μέσα από ένα θεατρικό δρώμενο υψηλής γαστρονομίας, να απολαύσουν μοναδικές γεύσεις εμπνευσμένες από διαφορετικά γευστικά προφίλ: φρεσκάδα μέντας και νότες κόκκινων φρούτων.

Live Concert Ήβη Αδάμου

Στον επόμενο σταθμό, η εμπειρία πέρασε στην αφή, μέσα από έναν διαδραστικό χώρο όπου κάθε κίνηση και άγγιγμα μεταφραζόταν σε πραγματικό χρόνο σε χρώματα και μοτίβα του glo™ HILO. Το βλέμμα του κοινού μαγνήτισε και το τρισδιάστατο, διαρκώς μεταβαλλόμενο «κρυστάλλινο σύμπαν» φωτός και χρωμάτων που άφηνε τον καθένα να συνθέσει τη δική του οπτική ιστορία.

Χορεύτριες της ρυθμικής γυμναστικής δημιούργησαν μια μοναδική χορογραφία μεταφέροντας τον κόσμο στο “The Circle by glo™ HILO”. Το ταξίδι των εμπειριών κορυφώθηκε με τη στιγμή της αποκάλυψης του νέου glo™ HILO και ένα εντυπωσιακό Drone Show, που γέμισε τον ουρανό με τα μηνύματα και την εκλεπτυσμένη αισθητική ταυτότητα του glo™ HILO.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε το δυναμικό live performance της Ήβης Αδάμου, που έδωσε τον ρυθμό και ξεσήκωσε το κοινό, μετατρέποντας τη βραδιά σε μια έντονη χορευτική εμπειρία.

Η Διευθύντρια Μάρκετινγκ της BAT για την Ελλάδα, τη Μάλτα, την Κύπρο και το Ισραήλ, Νατάσα Γκογκορώση, δήλωσε σχετικά:

«Η σημερινή εκδήλωση αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για τη BAT Hellas, με την επίσημη παρουσίαση του νέου glo™ HILO, του πιο προηγμένου προϊόντος μας στην premium κατηγορία. Το νέο glo™ HILO είναι η τελευταία λέξη της καινοτομίας και της εμπειρίας, και το αποτέλεσμα της πολύχρονης εμπειρίας της BAT στην ανάπτυξη νέων κατηγοριών και προϊόντων νέας γενιάς, εξελίσσοντας συνεχώς το οικοσύστημα της καινοτομίας μας και προβλέποντας τις ανάγκες των καταναλωτών. Είμαστε ενθουσιασμένοι που η Ελλάδα είναι μια από τις πρώτες αγορές που λανσάρει το νέο glo™ HILO, επιβεβαιώνοντας την πρωταγωνιστική της θέση στον μετασχηματισμό του κλάδου».