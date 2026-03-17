The Beauty Issue : Η παγκόσμια Prosumer έρευνα και στην Ελλάδα από τη Solid Havas

H νέα Prosumers έρευνα του δικτύου Havas που διεξήχθη και παρουσιάζεται και στην Ελλάδα από την Solid Havas, με τίτλο “The Beauty Issue”, χαρτογραφεί την εξέλιξη της αντίληψης των προτύπων ομορφιάς και αναδεικνύει πώς οι στάσεις, οι ανάγκες και οι συμπεριφορές των καταναλωτών μεταμορφώνονται σε έναν κόσμο όπου η ομορφιά αποτελεί πλέον ζωτική ανάγκη, μορφή ευεξίας και κοινωνικό κεφάλαιο.

Το report βασίζεται σε έρευνα με δείγμα 14.500 ενηλίκων, σε 30 χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, συγκρίνοντας τις απαντήσεις των «Mainstream» καταναλωτών με αυτούς που προσδιορίζονται ως «Prosumers» (δηλαδή με το ποσοστό εκείνο του πληθυσμού που επηρεάζει τη συμπεριφορά των άλλων, τις επιλογές των brands και προβλέπει αναδυόμενες τάσεις που θα υιοθετηθούν από το mainstream κοινό τους επόμενους 6 έως 18 μήνες).

Η έρευνα και σκιαγραφεί μια βαθιά πολιτισμική μετατόπιση: η ομορφιά δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως επιφανειακή αναζήτηση, αλλά ως κομμάτι της ψυχικής υγείας, της αυτοέκφρασης αλλά και ακόμα και ως αρωγός κοινωνικής/επαγγελματικής ανέλιξης.

ΜΙΑ ΖΩΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ

Παρότι η αίγλη της βιομηχανίας παραμένει αλώβητη, οι λόγοι για τους οποίους οι άνθρωποι φροντίζουν την εμφάνισή τους έχουν αλλάξει. Το 67% των prosumers και περίπου 50 % των «mainstream» καταναλωτών θεωρούν ότι η φροντίδα της ομορφιάς είναι «ζωτική ανάγκη». H συντριπτική πλειοψηφία (95%) τη βλέπουν ως τρόπο να νιώθουν καλά με τον εαυτό τους.

Η σχέση εμφάνισης–συναισθήματος είναι πλέον τόσο ισχυρή, ώστε η αφιέρωση χρόνου στην εμφάνιση θεωρείται μορφή θεραπείας: 86% δηλώνουν ότι η φροντίδα της εμφάνισης είναι εξίσου σημαντική με τη φροντίδα της ψυχικής υγείας

TO “HEALTHIFICATION” ΤΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ

Η ομορφιά, που κάποτε οριζόταν σχεδόν αποκλειστικά από την εξωτερική εμφάνιση, σήμερα συνδέεται στενά με την ευεξία me 9 στους 10 Prosumers πιστεύουν ότι ο καλύτερος τρόπος να είσαι όμορφος είναι να είσαι υγιής. Παράλληλα, 68% των prosumers λένε ότι το να είσαι υγιής σημαίνει να τρως καλά, ενώ 1 στους 2 να αθλείσαι.

ΤΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΤΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ

Η εμφάνισή μας επηρεάζει το πώς μας αντιλαμβάνονται και πώς μας αντιμετωπίζουν. 1 στους 2 Prosumers πιστεύει ότι η ομορφιά είναι απαραίτητη για την κοινωνική και επαγγελματική επιτυχία ενώ 6 στους 10 prosumers, πιστεύει ότι δεν υπάρχουν γυναίκες που δεν είναι ελκυστικές, αλλά γυναίκες που δεν φροντίζουν την εμφάνιση τους.

Εν μέσω οικονομικής αβεβαιότητα η επένδυση στην προσωπική εικόνα αντιμετωπίζεται ολοένα και περισσότερο ως στρατηγικό πλεονέκτημα και όχι ως πολυτέλεια.

ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΤΑΞΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ

Περισσότεροι από 3 στους 4 Prosumers συμφωνούν ότι είναι ευκολότερο να είναι κανείς όμορφος όταν είναι πλούσιος. Η «φυσική» ομορφιά παραμένει το ζητούμενο, αλλά για τους περισσότερους αυτό είναι δαπανηρό. Ωστόσο, η ανάγκη για φροντίδα δεν περιορίζεται οικονομικά:

53% τόσο των υψηλών όσο και των χαμηλότερων εισοδημάτων θεωρούν τη φροντίδα της ομορφιάς ζωτική ανάγκη.

ΤΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΟΜΟΡΦΙΑΣ

Η έρευνα αποτυπώνει έντονη γνωστική ασυμφωνία: ενώ οι καταναλωτές υποστηρίζουν την ιδέα ενός πιο συμπεριληπτικού μοντέλου ομορφιάς, σπάνια αισθάνονται σίγουροι να αψηφήσουν οι ίδιοι τα παραδοσιακά πρότυπα. Ακόμη και μέσα στο πλαίσιο της τάσης για «αποδοχή του εαυτού», μόνο 3 στους 10 Prosumers δηλώνουν ότι δεν έχουν σωματικές ανασφάλειες.

ΠΟΙΟΣ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΡΟΣΙΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ;

Ο κυρίαρχος παράγοντας σύμφωνα με τους συμμετέχοντες είναι ένας: οι influencers και τα social media με το 42% των Prosumers αποδίδουν εκεί τις σωματικές τους ανασφάλειες (στην Gen Z, το ποσοστό φτάνει το 52% ενώ στους boomers, μόλις 12%). Ακολουθούν οι ταινίες και ο κινηματογράφος με 26% και τα beauty brands με 23%.