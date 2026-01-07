TCL NXTPAPER 70 Pro, smartphone Android: άνεση στα μάτια όλη την ημέρα, με εναλλαγή λειτουργιών μέσω του πλήκτρου NXTPAPER

Η TCL, κορυφαία εταιρεία στον τομέα της τεχνολογίας οθονών σε smartphones, tablets και συνδεδεμένες συσκευές με προηγμένα χαρακτηριστικά, ανακοίνωσε, στο πλαίσιο της έκθεσης Consumer Electronics Show, το TCL NXTPAPER 70 Pro, το πιο πρόσφατο smartphone της σειράς NXTPAPER.

Η ανακοίνωση αυτή ενισχύει περαιτέρω την ηγετική θέση της TCL στην καινοτομία οθονών στον κλάδο της κινητής τηλεφωνίας. Βασισμένη σε τέσσερις γενιές τεχνολογικών εξελίξεων NXTPAPER, η νέα συσκευή NXTPAPER 4.0 επιτρέπει στους χρήστες να εναλλάσσουν διαφορετικές λειτουργίες μέσω ενός ειδικού πλήκτρου NXTPAPER και προσφέρει μια φιλική προς τα μάτια εμπειρία θέασης, καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και σε κάθε σενάριο χρήσης, ανταποκρινόμενη στις αυξανόμενες ανάγκες της διαρκούς ψηφιακής παρουσίας.

Καθηλωτική εμπειρία με ένα μόνο πάτημα του πλήκτρου NXTPAPER

Από την παρουσίαση των smartphones NXTPAPER 3.0, το πλήκτρο NXTPAPER αποτελεί βασικό στοιχείο σχεδιασμού των συσκευών NXTPAPER της TCL. Το ειδικά σχεδιασμένο αυτό πλήκτρο επιτρέπει στους χρήστες να εναλλάσσονται άμεσα μεταξύ των λειτουργιών Color Paper Mode, Ink Paper Mode και Max Ink Mode, προσφέροντας μια εμπειρία θέασης που προσομοιάζει το χαρτί, σε συνδυασμό με την κλασική ευκρίνεια ενός έγχρωμου περιβάλλοντος, καθώς και ενός ασπρόμαυρου περιβάλλοντος χρήσης.

Όταν θέλετε να συγκεντρωθείτε σε βάθος, το ειδικό πλήκτρο NXTPAPER ενεργοποιεί άμεσα το Max Ink Mode, μετατρέποντας την οθόνη από τύπου χαρτιού σε μονόχρωμη λειτουργία, ιδανική για ανάγνωση χωρίς περισπασμούς. Η εξειδικευμένη αυτή λειτουργία προσφέρει εντυπωσιακή αυτονομία, με έως και επτά ημέρες ανάγνωσης και έως 26 ημέρες σε κατάσταση αναμονής. Το Max Ink Mode περιλαμβάνει μια εκτενή βιβλιοθήκη προεγκατεστημένων βιβλίων, καθώς και εργαλεία ανάγνωσης με τεχνητή νοημοσύνη, όπως AI Outline, AI Q&A, AI Audiobook και AI Podcast, για ακόμη πιο ουσιαστική κατανόηση του περιεχομένου. Παράλληλα, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να επιστρέψετε απρόσκοπτα στην πλήρη έγχρωμη οθόνη για ζωντανή εμπειρία streaming και περιήγησης στο διαδίκτυο.

Σε συνδυασμό με το stylus T-Pen χαμηλής καθυστέρησης και υψηλής ευαισθησίας στην πίεση, το TCL NXTPAPER 70 Pro προσφέρει μια αυθεντική εμπειρία γραφής. Οι ποικίλες μέθοδοι εισαγωγής χειρόγραφου με τεχνητή νοημοσύνη, όπως σημειώσεις εκτός οθόνης και καλύμματα ή bullet journals που δημιουργούνται με τη βοήθεια AI, μετατρέπουν την οθόνη σε έναν καμβά ατελείωτης έμπνευσης. Η συσκευή έχει σχεδιαστεί με προσοχή ώστε να λειτουργεί ως μια ολοκληρωμένη λύση για εργασία, ψυχαγωγία και δημιουργικότητα.

Άνετη θέαση όλη την ημέρα, σε κάθε σενάριο χρήσης

Πιστοποιημένο από διεθνείς οργανισμούς, όπως οι TÜV και SGS, το TCL NXTPAPER 70 Pro προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία θέασης με απόλυτη άνεση για τα μάτια. Από την πρώτη ειδοποίηση τα ξημερώματα έως το τελευταίο scroll το βράδυ, τα μάτια μας μας συνδέουν αδιάκοπα με τον κόσμο – συχνά με κόστος. Καθώς ο χρόνος μπροστά στην οθόνη αυξάνεται, όλο και περισσότεροι άνθρωποι έρχονται αντιμέτωποι με ξηροφθαλμία και κόπωση, πολύ πριν ολοκληρωθεί η ημέρα.

Όπως και το TCL NXTPAPER 60 Ultra που παρουσιάστηκε τον Σεπτέμβριο, η συσκευή ενσωματώνει τα βασικά πλεονεκτήματα της τεχνολογίας NXTPAPER, συμπεριλαμβανομένων επτά βασικών τεχνολογιών φροντίδας των ματιών: απεικόνιση φυσικού φωτός, μηδενικό τρεμόπαιγμα, blue light purification, θέαση χωρίς αντανακλάσεις, προστασία των ματιών σε χαμηλό φωτισμό, άνεση οθόνης συμβατή με τον κιρκάδιο ρυθμό και τεχνολογία TruePaper Restoration.

Είτε κάνετε scroll στα social media κατά τη διάρκεια της πρωινής διαδρομής με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς είτε απαντάτε σε μηνύματα σε έντονο φωτισμένο εξωτερικό περιβάλλον, η αντανάκλαση συχνά δυσκολεύει την ανάγνωση της οθόνης. Το TCL NXTPAPER 70 Pro αντιμετωπίζει αποτελεσματικά το φαινόμενο αυτό χάρη στην οθόνη με nano-matrix lithography και λογισμικό που προσαρμόζεται. Εξασφαλίζει καθαρή, ρεαλιστική εικόνα ακόμη και υπό έντονο φωτισμό, με το χαμηλότερο ποσοστό κατοπτρικής αντανάκλασης στην αγορά. Χωρίς κόπο στην ανάγνωση ή συνεχή αλλαγή γωνίας της συσκευής – πρόκειται για μια οθόνη που παραμένει ευκρινής, όπου κι αν βρίσκεστε.

Κατά τη διάρκεια παρατεταμένης χρήσης σε εσωτερικούς χώρους, είτε παρακολουθείτε συνεχόμενα την αγαπημένη σας σειρά είτε διαβάζετε για ώρες, το επιβλαβές μπλε φως μπορεί να προκαλέσει επίμονη ξηρότητα και θολή όραση. Το TCL NXTPAPER 70 Pro αξιοποιεί τεχνολογία blue light purification σε επίπεδο hardware, μειώνοντας το επιβλαβές μπλε φως έως μόλις 3,41% και περιορίζοντας σημαντικά την καταπόνηση των ματιών. Το Circular Polarized Light (CPL) μιμείται χαρακτηριστικά του φυσικού φωτός, προσφέροντας πλούσια, ζωντανά χρώματα με επαγγελματική ακρίβεια (ΔE<1), ενώ παραμένει εξαιρετικά ξεκούραστο στην όραση.

Καθώς χαλαρώνετε πριν τον ύπνο, είτε περιηγείστε στα social media είτε παρακολουθείτε ένα βίντεο, μια έντονα φωτεινή οθόνη μπορεί να γίνει ενοχλητική. Η πρώτη παγκοσμίως πιστοποίηση SGS για προστασία των ματιών σε χαμηλό φωτισμό και άνεση οθόνης συμβατή με τον κιρκάδιο ρυθμό δημιουργεί μια πιο ήπια και ξεκούραστη εμπειρία θέασης πριν τον ύπνο. Η φωτεινότητα και η θερμοκρασία χρώματος προσαρμόζονται ομαλά, έως και το εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο του 1 nit, ώστε να ευθυγραμμίζονται φυσικά τόσο με τις συνθήκες φωτισμού του περιβάλλοντος όσο και με τον βιολογικό ρυθμό του σώματος. Παράλληλα, το τρεμόπαιγμα εξαλείφεται σε επίπεδο hardware μέσω DC dimming, καθιστώντας τη νυχτερινή ή τη χρήση πριν τον ύπνο αισθητά πιο φιλική για τα μάτια.

Κρατήστε ζωντανές τις στιγμές, δημιουργήστε εξαιρετικό περιεχόμενο

Το TCL NXTPAPER 70 Pro διαθέτει μια ισχυρή κύρια κάμερα 50MP με αισθητήρα 1.0μm και OIS (Οπτική Σταθεροποίηση Εικόνας), η οποία αποτυπώνει εντυπωσιακή λεπτομέρεια και ευκρίνεια σε κάθε σενάριο λήψης. Συνοδεύεται από κάμερα selfie 32MP, που αναδεικνύει έξυπνα τη φυσική ομορφιά, διατηρώντας παράλληλα την αυθεντική υφή της επιδερμίδας. Με την υποστήριξη της τεχνολογίας απεικόνισης MuseFilm, που έχει αναπτύξει η TCL, η φωτογραφία επαναπροσδιορίζεται, αποτυπώνοντας το συναίσθημα μέσα στο κάδρο και μετατρέποντας τις στιγμιαίες εικόνες σε διαχρονικές αναμνήσεις. Η λειτουργία Super Night Vision εξισορροπεί φως και σκιά και φωτίζει το κάδρο, αποκαλύπτοντας καθαρές και ζωντανές λεπτομέρειες ακόμη και στο σκοτάδι, μετατρέποντας τα νυχτερινά πορτρέτα σε ατμοσφαιρικά, κινηματογραφικά αριστουργήματα.

Με αναβαθμισμένη καταγραφή κίνησης, ο συνδυασμός διπλής σταθεροποίησης OIS και EIS (Ηλεκτρονική Σταθεροποίηση Εικόνας), μαζί με το horizon lock, αντιμετωπίζει δυναμικές στιγμές και γρήγορα κινούμενες σκηνές με εντυπωσιακή ακρίβεια και ζωντάνια. Παράλληλα, το κλασικό φίλτρο CCD (Charge Coupled Device) προσδίδει κινηματογραφική αισθητική σε κάθε φωτογραφία, με απαλές αποχρώσεις, ζεστούς τόνους και την ιδανική νοσταλγική ατμόσφαιρα.

Ενσωμάτωση AI: Έξυπνες δυνατότητες στα χέρια σας

Με ενσωματωμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που καταργούν τα γλωσσικά εμπόδια, ενισχύουν την παραγωγικότητα, απελευθερώνουν τη δημιουργικότητα και απλοποιούν τη ροή εργασίας, κάθε αλληλεπίδραση σας φέρνει πιο κοντά σε έναν κόσμο πιο απλό και διαισθητικό. Είτε ταξιδεύετε, είτε μαθαίνετε, είτε εργάζεστε σε πολυγλωσσικό περιβάλλον, το AI Smart Interpreter κάνει την επικοινωνία απρόσκοπτη. Αποκτήστε υπότιτλους σε πραγματικό χρόνο για βίντεο και διαλέξεις, χρησιμοποιήστε μετάφραση πρόσωπο με πρόσωπο για να επικοινωνήσετε με τους ντόπιους στο εξωτερικό ή βασιστείτε σε ταυτόχρονη διερμηνεία σε συναντήσεις – όλα αναβαθμισμένα με τα προαιρετικά ασύρματα ακουστικά TCL CrystalClip, για καθαρό και καθηλωτικό ήχο. Για αυξημένη παραγωγικότητα και έμπνευση, το Voice Memo καταγράφει και συνοψίζει αυτόματα τις ηχογραφήσεις, ενώ τα εργαλεία δημιουργικής γραφής και κατανόησης κειμένου σας βοηθούν να αναπτύσσετε ιδέες, να επεξεργάζεστε κείμενα και να εκφράζεστε με ευκολία. Το Google Gemini προσφέρει άμεσες απαντήσεις μέσω φυσικού διαλόγου και επιτρέπει έξυπνη αναζήτηση απλά κυκλώνοντας, επισημαίνοντας ή σημειώνοντας χειρόγραφα απευθείας στην οθόνη, χωρίς εναλλαγή εφαρμογών.

Αξιόπιστη, ολοκληρωμένη απόδοση για άνετη καθημερινή χρήση

Με επεξεργαστή MediaTek Dimensity 7300 και έως 24GB RAM (8GB + 16GB RAM Expansion) που υποστηρίζει απρόσκοπτο multitasking, προσφέρει εντυπωσιακό αποθηκευτικό χώρο έως 512GB για όλες τις πολύτιμες αναμνήσεις σας. Η ισχυρή μπαταρία 5200mAh με ταχεία φόρτιση 33W εξασφαλίζει αυτονομία όλη την ημέρα, ενώ η πιστοποίηση αντοχής σε νερό και σκόνη IP68 επιτρέπει ξέγνοιαστη χρήση σε κάθε σας διαδρομή. Για στιγμές χαλάρωσης, η ρυθμιζόμενη θήκη-βάση προσφέρει hands-free άνεση και ιδανικές γωνίες θέασης.