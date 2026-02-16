TALOS S LUX Σχεδιασμένο για την πόλη & τη φύση

Το καρότσι CYBEX TALOS S LUX είναι αρκετά ανθεκτικό για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της υπαίθρου και ταυτόχρονα ευέλικτο ώστε να κινείται με άνεση μέσα στην πόλη.

Είναι σχεδιασμένο για δραστήριες οικογένειες αλλά και για τις καθημερινές περιπέτειες, το all-year cross-over κάθισμα το καθιστά ιδανικό τόσο για μετακινήσεις στη πόλη όσο και για εξορμήσεις στη φύση, ανεξαρτήτως εποχής ή καιρικών συνθηκών.

Ένα κέλυφος, δύο λειτουργίες

Το TALOS S LUX διαθέτει ένα έξυπνα σχεδιασμένο κέλυφος που λειτουργεί ως πορτ-μπεμπέ(μαλακό) για νεογέννητα, προσφέροντας έναν ασφαλή και άνετο χώρο όταν χρησιμοποιείται στη εργονομική, πλήρως επίπεδη θέση. Σε συνδυασμό με την XXL αντηλιακή κουκούλα από ύφασμα UPF50+, με τμηματική αναδίπλωση, εξασφαλίζεται ευέλικτη προστασία 360° από τον ήλιο, τον αέρα και τη βροχή.

Καθώς το παιδί μεγαλώνει, μπορεί να κάθεται αναπαυτικά σε όρθια θέση, απολαμβάνοντας τη θέα, με πλήρη στήριξη και προστασία των ποδιών του μέσα στο κέλυφος, είτε με φορά προς τον γονέα είτε προς τα εμπρός.

Απόλυτη άνεση σε κάθε έδαφος

Η ανάρτηση off-road στους μπροστινούς τροχούς και στο πίσω πλαίσιο ‘απορροφά’ αποτελεσματικά όλους τους κραδασμούς, προσφέροντας την πιο ομαλή βόλτα ακόμη και στις πιο ανώμαλες επιφάνειες. Τα αδιάτρητα ελαστικά με λασπωτήρες ενισχύουν περαιτέρω την άνεση και την προστασία. Παράλληλα, το μοναδικό σύστημα ζώνης one-pull εξασφαλίζει τέλεια εφαρμογή μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, προσφέροντας στήριξη ακριβώς εκεί που τη χρειάζεται το παιδί.

Έτοιμο για Travel System

Το TALOS S LUX μεt ravel system, επιτρέπει στα παιδιά να εξερευνούν τη φύση ή να απολαμβάνουν την πόλη από την πρώτη κιόλας μέρα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το COT S LUX ή με ένα βρεφικό κάθισμα αυτοκινήτου CYBEX, προσφέροντας απόλυτη άνεση σε κάθε μετακίνηση.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το www.cybex-online.com