Τα TACO BELL έρχονται στην πανόρμου

Από την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου το νέο κατάστημα Taco Bell στην Πανόρμου είναι γεγονός και το γιορτάζει με το πιο ξεχωριστό πάρτι την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου.

Τα Taco Bell ενισχύουν δυναμικά την παρουσία τους στην πόλη και ετοιμάζονται να ανοίξουν το τρίτο τους κατάστημα, αυτή τη φορά στην Πανόρμου. Από τη Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, το νέο spot στην οδό Λουίζης Ριανκούρ 73 θα υποδέχεται το κοινό με όλη τη δυναμική και την τολμηρή ταυτότητα που χαρακτηρίζει το brand.

Κι επειδή κανένα opening Taco Bell δεν είναι σαν όλα τ’ άλλα, το νέο κατάστημα θα πραγματοποιήσει τα επίσημα εγκαίνιά του την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου στις 18:00, μετατρέποντας τον χώρο σε ένα ανατρεπτικό urban party όπως δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην Ελλάδα. Ο χώρος θα μεταμορφωθεί με έντονα neon φώτα, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι παρευρισκόμενοι θα μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στο πάρτι με ειδικά Neon Party Kits, ζώντας την εμπειρία με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν διάφορα happenings, όπως themed make-up stations, εντυπωσιακά acts από τον Doodle Artist Sdeviano, καθώς και giveaways με αποκλειστικό Taco Bell merch!

Η Ξένια Γκάλη, στο ειδικά διαμορφωμένο DJ booth της Red Bull, θα ανεβάσει την ενέργεια στα ύψη, ενώ η Red Bull επιφυλάσσει και μερικές ακόμη εκπλήξεις για τη βραδιά.

Παράλληλα, η Pepsi θα φέρει μια δόση γιορτινής μαγείας με μια μοναδική Christmas spirit εμπειρία και δώρα που θα κληρωθούν live στο τέλος της βραδιάς ειδικά για την περίσταση: ένα Sony PlayStation 5 Slim Digital, ένα Xiaomi Smart Band 9 και Xiaomi Buds 5.

Τα νέα Taco Bell στην Πανόρμου ανοίγουν για να γίνουν το νέο hot spot στο κέντρο της πόλης και ανυπομονούμε να το ζήσουμε μαζί σας!

Ελάτε να γιορτάσουμε, να δοκιμάσουμε, να χορέψουμε και να κάνουμε αυτό το opening πραγματικά αξέχαστο!