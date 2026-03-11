Τα νέα wearables της Huawei κέρδισαν τις εντυπώσεις στην MWC 2026

Τα νέα HUAWEI WATCH GT Runner 2 και HUAWEI FreeBuds Pro 5, έκλεψαν την παράσταση στο φετινό Mobile World Congress στην Βαρκελώνη αποσπώντας πολυάριθμα βραβεία. Η Huawei όχι μόνο επιβεβαιώνει την τεχνολογική υπεροχή της, αλλά αποδεικνύει έμπρακτα την ηγετική της θέση και την καινοτομία της στα έξυπνα wearables και audio devices. Με το σλόγκαν “Now is Yours” στο κέντρο της φιλοσοφίας της, τα προϊόντα της Huawei προσφέρουν μία κορυφαία εμπειρία που ενθαρρύνει τους χρήστες να ανακαλύψουν τις πραγματικές τους δυνατότητες.

Το HUAWEI WATCH GT Runner 2, το ελαφρύτερο running ρολόι από τιτάνιο στην κατηγορία, κατέκτησε 15 βραβεία! Ανάμεσά τους, το προϊόν έλαβε κορυφαίες διακρίσεις όπως τα MWC breakthrough awards, τα Publisher Awards MWC 2026, τα Gizmochina Best Awards of MWC 2026, το Best of MWC από το Yanko Design και το γενικό Best of MWC. Τα media εκθείασαν το HUAWEI WATCH GT Runner 2 ως ένα ελαφρύ smartwatch για απαιτητικούς δρομείς. Το νέο running smartwatch της εταιρείας, προσφέρει προηγμένες μετρήσεις προπόνησης, βελτιωμένη ακρίβεια GPS με ανασχεδιασμένο σύστημα κεραίας και μεγάλη διάρκεια μπαταρίας που φτάνει περίπου τις δύο εβδομάδες με μία μόνο φόρτιση. Αυτό το αξιοσημείωτο επίτευγμα αποδεικνύει τον καινοτόμο σχεδιασμό “speed aesthetics” και τις εξαιρετικές επιδόσεις του ρολογιού.

Το κορυφαίο αυτό running smartwatch ξεχωρίζει επίσης για την εξαιρετική ακρίβεια στον εντοπισμό θέσης, την επιστημονικά τεκμηριωμένη προπόνηση και την απόλυτα άνετη εφαρμογή του. Με το σύστημα εντοπισμού εξαιρετικής ακρίβειας, το ρολόι εξασφαλίζει τη σωστή και αξιόπιστη καταγραφή δεδομένων για τη βέλτιστη παρακολούθηση των επιδόσεων. Παράλληλα, η λειτουργία Intelligent Marathon υποστηρίζει αποστάσεις από 2 χλμ. έως 42 χλμ., προσφέροντας μια γραμμική εμπειρία από την προπόνηση μέχρι την ημέρα του αγώνα. Επιπλέον, ο καμπυλωτός, φιλικός προς τον καρπό σχεδιασμός του επιτρέπει τη φυσική κίνηση του χεριού, προσφέροντας στους δρομείς επιπλέον άνεση κατά τη διάρκεια των προπονήσεών τους.