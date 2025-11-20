Τα adidas Originals γιορτάζουν τη νέα ταινία SpongeBob SquarePants με μια Συλλεκτική Συλλογή Παπουτσιών

Τα adidas Originals ενώνουν τις δυνάμεις τους με το πιο αγαπημένο κινούμενο σφουγγάρι του κόσμου, τον SpongeBob SquarePants και παρουσιάζουν μια συλλογή sneakers που φέρνει τη χαρά, το χιούμορ και το στυλ του Βυθού του Μπικίνι στους δρόμους.

Πρώτο στη σκηνή, το Stan Smith Freizeit SpongeBob, μια παιχνιδιάρικη εκδοχή του κλασικού μοντέλου. Με γυαλιστερό μαύρο δέρμα, διακριτικό ανάγλυφο λογότυπο, χοντρή σόλα από καουτσούκ και άκρες κορδονιών που θυμίζουν τις χαρακτηριστικές κάλτσες του SpongeBob, κάθε λεπτομέρεια αποπνέει θετική ενέργεια και χιούμορ. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ο εσωτερικός πάτος που αφαιρείται για να αποκαλύψει ένα κρυφό σχέδιο με τον Plankton, ενώ κάθε ζευγάρι έρχεται σε ειδική συσκευασία με σχέδιο ανανά και ένα μοναδικό αξεσουάρ – άδεια οδήγησης σκάφους.

Σειρά έχει το Superstar II Patrick Star, εμπνευσμένο από τον πιο χαλαρό και αστείο κάτοικο του Βυθού του Μπικίνι. Το παπούτσι είναι φτιαγμένο από απαλό ροζ suede, με μαύρες ρίγες και ημιδιάφανη σόλα με σχέδια εμπνευσμένα από τη θάλασσα. Οι λεπτομέρειες στον εσωτερικό πάτο και τα κορδόνια παραπέμπουν στο χαρακτηριστικό σορτσάκι του Patrick, ενώ το κουτί του θυμίζει τον βράχο κάτω από τον οποίο μένει.

Η συλλογή adidas Originals x SpongeBob κυκλοφορεί επίσημα στις 20 Νοεμβρίου.

Τα προϊόντα θα είναι διαθέσιμα μέσω του adidas app και του CONFIRMED,

καθώς και σε επιλεγμένα καταστήματα adidas, adidas Originals και συνεργαζόμενους retailers.