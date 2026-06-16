Syoss Intense Glaze: To Syoss φέρνει λάμψη στην Αττική

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη νέα σειρά Syoss Intense Glaze και να ανακαλύψουν όλα τα μυστικά για λαμπερά, υγιή και μεταξένια μαλλιά κάθε μέρα.

Το Syoss, που για περισσότερα από 45 χρόνια προσφέρει επαγγελματικές λύσεις περιποίησης στο σπίτι, παρουσιάζει τη νέα σειρά Syoss Intense Glaze και μας προσκαλεί να ανακαλύψουμε το μυστικό για λαμπερά μαλλιά με λεία όψη και μεταξένια απαλότητα – κάθε μέρα.

Το εντυπωσιακό lamination effect, που μέχρι σήμερα συναντούσαμε κυρίως σε κομμωτήρια και εξειδικευμένες υπηρεσίες beauty experts, είναι πλέον διαθέσιμο με την σειρά Syoss Intense Glaze, προσφέροντας εύκολα και γρήγορα επαγγελματικό αποτέλεσμα στο σπίτι.

Χάρη στην ενισχυμένη φόρμουλα περιποίησης με Silicium Shine Complex, τα προϊόντα της σειράς προσφέρουν λαμπερό αποτέλεσμα και μοναδική αίσθηση απαλότητας, χαρίζοντας επαγγελματική λάμψη που διαρκεί και αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά των μαλλιών.

Με αφορμή το λανσάρισμα της νέας σειράς Syoss Intense Glaze, το Syoss φέρνει τη λάμψη πιο κοντά στους καταναλωτές μέσα από ένα ξεχωριστό καλοκαιρινό roadshow. Ένα εντυπωσιακό glossy Syoss van θα πραγματοποιήσει στάσεις σε έξι σημεία της Αττικής, προσφέροντας διαδραστικές εμπειρίες, fun activations και μοναδικές εκπλήξεις που αναδεικνύουν τη δύναμη της απόλυτης λάμψης.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη νέα σειρά Syoss Intense Glaze και να ανακαλύψουν όλα τα μυστικά για λαμπερά, υγιή και μεταξένια μαλλιά κάθε μέρα.

Το glossy ταξίδι του Syoss συνεχίζεται! Ανακαλύψτε παρακάτω τις επόμενες στάσεις του Van και ζήστε την απόλυτη glossy hair εμπειρία.

19/06 Δήμος Κηφισιάς 16:00 – 20:00

20/06 Δήμος Αθηναίων (Πλατεία Κοτζιά) 11:00 – 15:00