Συνταγή για παγωτό σάντουιτς με μπισκότα πτι μπερ και μόνο 150 θερμίδες

Παγωτό με λιγότερες από 150 θερμίδες; Φυσικά, η καλύτερη συνταγή για το φετινό καλοκαίρι με ελάχιστα υλικά και απεριόριστη γεύση που καλύπτει κάθε απαιτητικό ουρανίσκο.

Η αλήθεια είναι, πως το καλοκαίρι, δεν «βγαίνει» χωρίς παγωτό, ωστόσο οι θερμίδες και τα κακά λιπαρά, μπορεί να σε αποτρέπουν από το να επιλέξεις την αγαπημένη σου γεύση. Γι’ αυτό το λόγο λοιπόν μπορείς να ακολουθήσεις μια άκρως πρωτεϊνική, με γεύση που θα σε «καθηλώσει»!

Η καλύτερη συνταγή για το καλοκαίρι σου- Παγωτό σάντουιτς με μόλις 150 θερμίδες

Η κλινική διαιτολόγος Αλεξάνδρα Κοντοδήμου, γνωστή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ως @nutrition_home, φαίνεται πως αγαπάει την γεύση, το ποιοτικό παγωτό αλλά και την υγιεινή διατροφή.

Τίποτα καλύτερο από την συνταγή της, που την μοιράζεται μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram και εγγυάται γεύση. Κατάλληλη για εσένα αν προσπαθείς να χάσεις βάρος.

Τα υλικά που θα χρειαστείς:

• 200γρ cottage,

• 1 μπανάνα παγωμένη

• 12 πτι μπερ χωρίς ζάχαρη

• 30γρ κουβερτούρα χωρίς ζάχαρη

• 25γρ μέλι

• 1 βανίλια

Για την εκτέλεση:

Ρίξε σε ένα μπλέντερ την παγωμένη μπανάνα, το τυρί cottage, το μέλι και την μία βανίλια, ανακάτεψέ τα μέχρι να ομογενοποιηθούν.

Στην συνέχεια, πρόσθεσε την κουβερτούρα σε μικρά κομμάτια και ανακάτεψε με ένα κουτάλι για να πάει παντού η σοκολάτα.

Σε ένα μικρό πιρέξ, βάλε λίγη λαδόκολλα και τα έξι μπισκότα στον πάτο του σκεύους, ρίξε από πάνω το μίγμα σου και άπλωσέ το παντού, στην συνέχεια, βάλε από πάνω τα περισσευούμενα μπισκότα και άφησέ το στην κατάψυξη για να σφίξει.

Μόλις παγώσει το γλυκό σου, κόψε σε κομμάτια και απόλαυσε.

Να θυμάσαι, φάε άφοβα, περιέχει μόλις 139 θερμίδες, περίπου, ανά κομμάτι, πρωτεΐνη 5,9g, υδατάνθρακες 16,3g και 4,5g λιπαρά!

Απόλαυσε άφοβα!

